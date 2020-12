Zebre, torna Canna dal primo minuto la franchigia multicolor farà visita al Brive per la seconda giornata dell'EPCR Challenge Cup

Tona Carlo Canna nella formazione delle Zebre per la seconda giornata dell’EPCR Challenge Cup dopo il pareggio interno per 25 a 25 con Bayonne. La franchigia multicolor giocherà venerdì alle 21:00 quando farà visita ai francesi del Brive. Bradley tornerà ad avere a disposizione molti dei Nazionali che avevano usufruito di un turno di riposo dopo il tour de force tra Sei Nazioni e Autumn Nations Cup. Nella formazione titolare dunque torna Canna che indosserà la sua maglia numero dieci e giocherà come mediano d’apertura. Non giocherà, invece, l’altro sannita Giovanni D’Onofrio, che dopo le buone prove offerte nei match precedenti potrà lavorare per recuperare al 100% la migliore condizione atletica. Dunque è rinviato il momento in cui i due talenti scuola IVPC Rugby Benevento potranno vestire insieme la maglia delle Zebre.

La formazione dello Zebre Rugby: Michelangelo Biondelli, Pierre Bruno, Giulio Bisegni (cap), Federico Mori, Jamie Elliott, Carlo Canna, Marcello Violi, Renato Giammarioli, Maxime Mbandà, Jimmy Tuivaiti, Mick Kearney, Samuele Ortis, Giosuè Zilocchi, Luca Bigi, Danilo Fischetti. A disposizione ci saranno Oliviero Fabiani, Andrea Lovotti, Eduardo Bello, Leonard Krumov, Lorenzo Masselli, Nicolò Casilio, Antonio Rizzi, Enrico Lucchin.

All. Michael Bradley

Non disponibili per infortunio: Iacopo Bianchi*, Tommaso Castello, Gabriele Di Giulio*, Johan Meyer, Ian Nagle, Giovanni Licata*, Paolo Pescetto

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Arbitro: Adam Leal (Rugby Football Union)

Assistenti: Laurent Cardona (Fédération Française de Rugby) e Vivien Praderie (Fédération Française de Rugby)