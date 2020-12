Zebre, impresa in Francia. Canna manda ko il Brive Due piazzati del numero 10 sannita decidono la sfida del secondo turno di EPCR Challenge Cup

Torna Canna e le Zebre fanno l’impresa. Il mediano d’apertura scuola IVPC Rugby Benevento è stato decisivo nella vittoria della franchigia multicolor nella tana del Brive. Nella seconda giornata della EPCR Challenge Cup è andata in scena una partita equilibrata risolta solo nel finale. Nella prima frazione di gioco Violi e l’ala Bruni trovano due preziose mete (12-7) che permettono alle Zebre di giocarsi la ripresa al meglio. Ma alla fine a fare la differenza è stato Carlo Canna che aveva già trasformato la meta di Violi. Per lui due pizzati da posizione complicata. Il primo messo a segno al 69’, il secondo quando mancavano appena centoventi secondi per il 18 a 16. Una vittoria che ha regalato quattro punti alla squadra di Michale Bradley che dopo due partite, la prima pareggiata 25 a 25 in casa con Bayonne, può sognare il passaggio del turno con i suoi sei punti già conquistati.

CA Brive Vs Zebre Rugby Club 16-18 (p.t. 10-12)

Marcatori: 5’ Galletier tr Abzhandadze (7-0), 13’ Violi tr Canna (7-7); 16’ cp Abzhandadze (10-7), 32’ Bruno (10-12); s.t. 52’ cp Abzhandadze (13-12), 66’ cp Abzhandadze (16-12), 69’ cp Canna (16-15), 79’ cp Canna (16-18)

CA Brive: Tuicuvu, Jurand (75’ Grandidier-Nkanang), Galletier (69’ Darthou), Galala, Tirefort (30’ Japaridze, 38’ Tirefort), Abzhandadze, Delarue (76’ Delord), Kamikamica, Abadie (Cap) (56’ Giorgadze), Tskhadadze, South, van Eerten (66’ Malafosse), Doge (52’ Japaridze), Alkhazashvili (76’ Jouannet), Tapueluelu (56’ Brennan); All. Davidson

Zebre Rugby Club: Biondelli (59’ Rizzi), Bruno, Bisegni (Cap) (75’ Masselli), Mori, Elliott (66’ Lucchin), Canna, Violi (49’ Casilio), Giammarioli, Mbandà, Tuivaiti, Kearney, Ortis (75’ Krumov), Zilocchi (25’ Bello, 40’ Zilocchi, 61’ Bello), Bigi (66’ Fabiani), Fischetti (63’ Lovotti); All. Bradley

Arbitro: Adam Leal (Rugby Football Union)

Assistenti: Laurent Cardona (Fédération Française de Rugby) e Vivien Praderie (Fédération Française de Rugby)

Calciatori: Tedo Abzhandadze (CA Brive) 4/5; Carlo Canna (Zebre Rugby Club) 3/5

Cartellini: 28’ cartellino giallo a Mesake Doge (CA Brive)

Player of the match: Joris Jurand (CA Brive)

Punti in classifica: CA Brive 1, Zebre Rugby Club 4