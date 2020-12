IVPC Rugby Benevento, ecco le avversarie in serie B Sanniti nel Girone 4 Pool B, si parte il 7 marzo e si chiuderà il 27 giugno

La lunga attesa è terminata. Il torneo di serie B inizierà il 7 marzo e si chiuderà il 27 giugno con una nuova formula. Una decisione che doveva essere presa già a settembre è arrivata pochi giorni prima di Natale. Scelta arrivata per salvare una stagione, messa ancora una volta in crisi dal covid-19 e dalla poca lungimiranza di un gruppo federale che doveva capire in anticipo l’impossibilità di confermare il vecchio format. Ad attendere questa notizia c’era anche l’IVPC Rugby Benevento che dopo la suddivisione territoriale è stato inserito nel “Girone 4 Pool B insieme a Partenope Rugby, Ragusa Rugby Junior, Messina Rugby e CUS Catania.

Di seguito la formula comunicata dalla Federazione,

Saranno quattro i gironi da dodici o undici squadre, suddivisi in due Pool da cinque o sei squadre ciascuno con gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascuna Pool.

La prima classificata di ciascun Girone sarà definita da uno spareggio di andata e ritorno (30 maggio-6 giugno) tra le prime classificate di ciascuna Pool.

Le prime classificate di ciascun Girone accedono ai play-off promozione con abbinamento a sorteggio (andata 20 giugno, ritorno 27 giugno) secondo il seguente schema:

Finale 1: Squadra A v Squadra B

Finale 2: Squadra C v Squadra D

Le vincenti del doppio confronto di Finale sono promosse nella Serie A 2021/22.

Partecipanti

Girone 1 Pool A: ASR Varese, Unione Monferrato Rugby, Ivrea RC, Amatori&Union Milano,. Amatori Capoterra, Cus Milano

Girone 1 Pool B: Rugby Rovato, Rugby Franciacorta, Rugby Bergamo 1950, Rugby Somndrio, Piacenza RC, Rugby Lecco

Girone 2 Pool A: Imola Rugby, Rugby Parma 1931, Valorugby Emilia “B”, Modena Rugby 1965, Highlanders Formigine, Rugby Jesi 1970

Girone 2 Pool B: Florentia Rugby, Livorno Rugby, Lions Amaranto, CUS Siena, Rugby Roma Olimpic

Girone 3 Pool A: Rugby Viadana 1970 “B”, Patavium UR, CUS Padova, Rugby Bologna 1928, Verona Rugby “B”, Junior Rugby Brescia

Girone 3 Pool B: Rugby Mirano 1957, Valsugana Rugby Padova “B”, Mogliano Rugby “B”, Castellana Rugby, San Donà, Villorba Rugby

Girone 4 Pool A: Pol. Paganica Rugby, Avezzano Rugby, Arvalia Villa Pamphili, Frascati RC 2015, Primavera Rugby, US Roma Rugby

Girone 4 Pool B: Rugby Benevento, Partenope Rugby, Ragusa Rugby Junior, Messina Rugby, CUS Catania