Canna guida le Zebre nel derby contro la Benetton Il match andrà in scena il 26 dicembre alle 14 allo Stadio Lanfranchi di Parma

E’ tempo di derby per Zebre e Benetton. Il classicissimo delle feste natalizie andrà in scena il 26 dicembre alle 14:00 allo stadio Lanfranchi di Parma. Le Zebre sono reduci dalla bella vittoria col Brive nel nono turno del Pro 14 non vogliono lasciare il passo ai rivali. Bradley ha scelto il suo XV proponendo sei cambi rispetto al match precedente con quattro nuove pedine tra i trequarti e due in seconda linea. Col numero 10 ci sarà il confermatissimo Carlo Canna, decisivo con i suoi piazzati per la vittoria arrivata in Coppa in terra francese. Il campione scuola IVPC Rugby Benevento sarà in cabina di regia in tandem con Casilio che sostituirà Violi. Non sarà della sfida l’altro sannita Giovanni D’Onofrio.

La formazione dello Zebre Rugby Club:

15. Junior Laloifi (17)

14. Pierre Bruno (19)

13. Federico Mori* (8) permit player del Rugby Calvisano

12. Tommaso Boni* (92)

11. Mattia Bellini (58)

10. Carlo Canna (95)

9. Nicolò Casilio* (10)

8. Renato Giammarioli* (48)

7. Maxime Mbandà* (59)

6. Jimmy Tuivaiti (32)

5. Leonard Krumov* (53)

4. David Sisi (57) (Cap)

3. Giosuè Zilocchi* (32)

2. Luca Bigi (11)

1.Danilo Fischetti (22)

A disposizione:

16. Marco Manfredi (19)

17. Daniele Rimpelli* (43)

18. Eduardo Bello (52)

19. Mick Kearney (22)

20. Lorenzo Masselli* (14)

21. Joshua Renton (37)

22. Antonio Rizzi* (11)

23. Michelangelo Biondelli* (17)

All. Michael Bradley

Non disponibili per infortunio: Iacopo Bianchi*, Giulio Bisegni, Tommaso Castello, Johan Meyer, Ian Nagle, Giovanni Licata*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Benetton Rugby: 15. Jayden Hayward, 14. Luca Sperandio, 13. Joaquin Riera, 12. Tommaso Benvenuti, 11. Monty Ioane, 10. Tommaso Allan (Cap), 9. Callum Braley,8. Abraham Steyn, 7. Marco Barbini, 6. Giovanni Pettinelli, 5. Niccolò Cannone, 4. Marco Lazzaroni, 3. Simone Ferrari, 2. Gianmarco Lucchesi, 1. Ivan Nemer; All. Kieran Crowley

A disposizione: 16. Giacomo Nicotera, 17. Thomas Gallo, 18. Filippo Alongi, 19. Matteo Canali, 20. Manuel Zuliani, 21. Luca Petrozzi, 22. Paolo Garbisi, 23. Leonardo Sarto

Arbitro: Andrea Piardi (Federazione Italiana Rugby)

Assistenti: Marius Mitrea (Federazione Italiana Rugby) e Federico Vedovelli (Federazione Italiana Rugby)

TMO: Stefano Pennè (Federazione Italiana Rugby)