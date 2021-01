Zebre-Benetton: il 2021 parte con il derby del Monigo Il sannita Canna titolare, Bradley recupera anche Meyer che va in panchina

Questa volta si gioca. Da Treviso è arrivato l’Ok. Il derby tricolore ci sarà. Sabato alle 14:00 il fischio d’inizio con il sannita Carlo Canna che guiderà le Zebre a caccia dell’impresa allo Stadio Monigo. Sarà anche la sfida con l’altro numero 10, quel Tommaso Allan con spesso ha giocato insieme in azzurro.

In casa Zebre, coach Bradley può sorridere soprattutto per il recupero di Johan Meyer, recuperato e inserito nella lista gara tra i panchinari. Potrebbe essere decisivo a partita in corso, perché tutti pensano che la sfida si deciderà nella ripresa. La franchigia multicolor soprattutto in coppa ha dimostrato di avere una condizione fisica invidiabile. Un motivo in più per sognare il colpaccio.

La formazione dello Zebre Rugby Club:

15. Junior Laloifi (17)

14. Pierre Bruno (19)

13. Federico Mori* (8) permit player del Rugby Calvisano

12. Tommaso Boni* (92)

11. Mattia Bellini (58)

10. Carlo Canna (95)

9. Nicolò Casilio* (10)

8. Renato Giammarioli* (48)

7. Maxime Mbandà* (59)

6. Jimmy Tuivaiti (32)

5. Leonard Krumov* (53)

4. David Sisi (57) (Cap)

3. Giosuè Zilocchi* (32)

2. Luca Bigi (11)

1.Danilo Fischetti (22)

A disposizione:

16. Marco Manfredi (19)

17. Daniele Rimpelli* (43)

18. Eduardo Bello (52)

19. Mick Kearney (22)

20. Johan Meyer (95)

21. Joshua Renton (37)

22. Antonio Rizzi* (11)

23. Michelangelo Biondelli* (17)

All. Michael Bradley

Non disponibili per infortunio: Iacopo Bianchi*, Giulio Bisegni, Tommaso Castello, Ian Nagle, Giovanni Licata*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Benetton Rugby: 15. Jayden Hayward, 14. Luca Sperandio, 13. Ignacio Brex, 12. Tommaso Benvenuti, 11. Monty Ioane, 10. Tommaso Allan (Cap), 9. Callum Braley, 8. Marco Barbini, 7. Manuel Zuliani, 6. Giovanni Pettinelli, 5. Niccolò Cannone, 4. Marco Lazzaroni, 3. Simone Ferrari, 2. Gianmarco Lucchesi, 1. Ivan Nemer; All. Kieran Crowley

A disposizione: 16. Thomas Gallo, 17. Cherif Traoré, 18. Filippo Alongi, 19. Riccardo Favretto, 20. Sebastian Negri, 21. Alberto Sgarbi, 22. Luca Petrozzi, 23. Paolo Garbisi

Arbitro: Andrea Piardi (Federazione Italiana Rugby)

Assistenti: Marius Mitrea (Federazione Italiana Rugby) e Manuel Bottino (Federazione Italiana Rugby)

TMO: Stefano Roscini (Federazione Italiana Rugby)