Rugby, Pro 14: nel derby d'Italia comandano le Zebre di Canna Al Monigo di Treviso Benetton battuta 24 a 15

Il derby tra Benetton e Zebre ha espresso il verdetto: al momento comandano Canna e compagni, vittoriosi per 24 a 15 al Monigo. Secondo successo esterno consecutivo per gli uomini di Bradley che hanno saputo capitalizzare al meglio il volume di gioco espresso. Tra i grandi protagonisti Bigi, autore delle due mete che hanno regalato il 10 a 0 iniziale. La trasformazione di Canna ha contribuito a tenere lontano la Benetton che, prima con un piazzato di Allan al 33’ e con la meta in avvio di ripresa di Braley, trasformata dal numero 10 azzurro, si era avvicinata pericolosamente fino al 10 a 12.

Al 50’ ancora il sannita ci ha messo lo zampino con un piazzato che ha permesso ai suoi di andare sul più cinque (10-15). Poco dopo ha lasciato il posto a Rizzi che ha risposto subito presente con il piazzato del 18 a 10. Ioane ha trovato la meta del 15 a 18 ma le Zebre ne avevano di più. La squadra di Bradley ha saputo gestire al meglio la partita e ha capitalizzato il vantaggio con altri due piazzati di Rizzi negli ultimi tre minuti per il 24 a 15 finale. Una vittoria importante che motiva ancora di più l’ambiente in attesa della rivincita il 9 gennaio quando allo stadio Lanfranchi verrà recuperato il derby rinviato per Covid-19 lo scorso 26 dicembre.

Benetton Rugby Vs Zebre Rugby Club 15-24 (p.t. 3-12)

Marcatori: 17’ Bigi (0-5), 25’ Bigi tr Canna (0-12), 33’ cp Allan (3-12); s.t. 45’ Braley tr Allan (10-12), 50’ cp Canna (10-15), 60’ cp Rizzi (10-18), 72’ Ioane (15-18), 77’ cp Rizzi (15-21), 80’ cp Rizzi (15-24)

Benetton Rugby: Hayward, Sperandio, Brex, Benvenuti, Ioane, Allan (Cap) (58’ Garbisi), Braley (57’ Petrozzi), Barbini (73’ Sgarbi), Zuliani, Pettinelli (58’ Negri), Cannone, Lazzaroni (51’ Favretto), Ferrari, Lucchesi, Nemer (51’ Traoré); All. Crowley; Non entrati: Thomas Gallo, Filippo Alongi

Zebre Rugby Club: Laloifi (73’ Biondelli), Bruno, Mori, Boni, Bellini, Canna (57’ Rizzi), Casilio (57’ Renton), Giammarioli, Mbandà (51’ Meyer), Tuivaiti, Krumov (51’ Kearney), Sisi (Cap), Zilocchi (54’ Bello), Bigi (54’ Manfredi), Fischetti (63’ Rimpelli); All. Bradley

Arbitro: Andrea Piardi (Federazione Italiana Rugby)

Assistenti: Marius Mitrea (Federazione Italiana Rugby) e Manuel Bottino (Federazione Italiana Rugby)

TMO: Stefano Roscini (Federazione Italiana Rugby)

Calciatori: Carlo Canna (Zebre Rugby Club) 2/3; Tommaso Allan (Benetton Rugby) 2/2; Antonio Rizzi (Zebre Rugby Club) 3/3; Paolo Garbisi (Benetton Rugby) 0/1

Cartellini: 16’ cartellino giallo a Giovanni Pettinelli (Benetton Rugby); 36’ cartellino giallo a Renato Giammarioli (Zebre Rugby Club)

Player of the match: David Sisi (Zebre Rugby Club)

Punti in classifica: Benetton Rugby 0, Zebre Rugby Club 4

Note: Pioggia debole. Temperatura 7°. Terreno pesante. Partita disputata in regime di porte chiuse al pubblico.