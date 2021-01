Italrugby, doppio raduno a Parma e Treviso Il 13 e il 20 gennaio Smith incontrerà gli azzurri divisi i due blocchi. C'è anche Carlo Canna

L’Italrugby si divide in due per il primo raduno del 2021. Due giorni, il 13 e il 20 gennaio, per parlare di una stagione che sarà intensa e molto importante. Franco Smith ha spiegato i motivi di questa scelta. “I raduni di Parma e Treviso - per i quali sono stati convocati solo giocatori che militano in Italia - saranno due momenti importanti per lavorare insieme dopo i derby di PRO14. In questa fase, a distanza di poco più di un mese dalla fine della Nations Cup e in avvicinamento al Sei Nazioni, sarà importante valutare lo stato di forma dei giocatori in vista dell'esordio nel torneo contro la Francia. Ci sono alcuni rientri e nuovi innesti che ci consentiranno di proseguire nel percorso di costruzione del nostro DNA in vista dell'inizio del raduno di preparazione all'esordio nel Sei Nazioni 2021”. Tra i convocati di Smith c’è anche il sannita Carlo Canna, punto fermo del progetto tecnico del sudafricano, e uno dei migliori giocatori del Pro 14 nell’ultimo mese.

Questa la lista dei giocatori presenti a Parma:

Piloni

Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 8 caps)*

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 43 caps)

Daniele RIMPELLI (Zebre Rugby Club, esordiente)*

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 10 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 32 caps) – capitano

Marco MANFREDI (Zebre Rugby Club, esordiente)*

Seconde Linee

David SISI (Zebre Rugby Club, 11 caps)

Christian STOIAN (Fiamme Oro Rugby, 2 caps)*

Terze Linee

Giovanni LICATA (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 25 caps)*

Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 9 caps)

Mediani di Mischia

Nicolò CASILIO (Zebre Rugby Club, esordiente)*

Alessandro FUSCO (Fiamme Oro Rugby, esordiente)*

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 41 caps)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 19 caps)*

Mediani di Apertura

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 47 caps)

Centri/Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 28 caps)

Pierre BRUNO (Zebre Rugby Clun, esordiente)*

Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, 5 caps)*

Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, 3 caps)*

Questa la lista dei giocatori convocati a Treviso

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 30 caps)*

Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 21 caps)

Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 9 caps)*

Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 10 caps)*

Tallonatori

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 2 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 8 caps)*

Riccardo FAVRETTO (Mogliano Rugby 1969, esordiente)

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 11 caps)*

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 19 caps)*

Terze Linee

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 2 caps)*

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 28 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, esordiente)*

Braam STEYN (Benetton Rugby, 44 caps)

Mediani di Mischia

Callum BRALEY (Benetton Rugby, 9 caps)

Mediani di apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 60 caps)

Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 5 caps)*

Centri/Ali/Estremi

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, esordiente)

Montanna IOANE (Benetton Rugby, 1 cap)

Luca MORISI (Benetton Rugby, 34 caps)*

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 25 caps)*

Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 6 caps)*

Marco ZANON (Benetton Rugby, 4 caps)*

Atleta invitato

Epalahame FAIVA (Benetton Rugby)

*membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato