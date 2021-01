Le Zebre di Canna e D'Onofrio battono ancora la Benetton Al Lanfranchi vince la squadre dei due sanniti con Canna decisivo con due piazzati

Le Zebre fanno il bis. Dopo la vittoria del Monigo di Treviso arriva il successo anche al Lanfranchi di Parma. Benetton ko nel derby in cui erano in campo entrambi gli atleti scuola IVPC Rugby Benevento, Carlo Canna e Giovanni D’Onofrio. Il primo è rimasto in campo per 62 minuti e ha contribuito anche con due piazzati spediti tra i pali al 25’ e al 49’. Il secondo ha giocato tutta la sfida e ha avuto l’occasione, proprio grazie alla solita palla pulita di Canna nel primo tempo. Ma il suo sogno di andare in a segno nel primo derby tricolore giocato dall’inizio si è infranto a due metri dalla linea meta. Le Zebre hanno meritato la vittoria col punteggio di 22 a 18. Hanno dimostrato di saper difendere con più ordine e di avere la capacità di gestire i momenti della partita. La doppia vittoria nel derby dà continuità ai risultati ottenuti in precedenza, segno evidente che il lavoro di coach Bradley sta dando frutti importanti.

Zebre Rugby Club: 15 Michelangelo Biondelli (58' Antonio Rizzi), 14 Giovanni D’Onofrio, 13 Federico Mori, 12 Tommaso Boni, 11 Mattia Bellini, 10 Carlo Canna (62' Samuele Ortis), 9 Nicolò Casilio (26' Guglielmo Palazzani), 8 Renato Giammarioli, 7 Johan Meyer, 6 Jimmy Tuivaiti (44' Maxime Mbandà), 5 Mick Kearney (69' Jamie Elliott), 4 David Sisi (C), 3 Giosuè Zilocchi (58' Andrea Lovotti), 2 Luca Bigi (14' Massimo Ceciliani, 16' Luca Bigi, 62' Massimo Ceciliani), 1 Danilo Fischetti (58' Eduardo Bello).

Head coach: Michael Bradley.

Benetton Rugby: 15 Jayden Hayward, 14 Luca Sperandio (51' Thomas Gallo, 59' Luca Sperandio), 13 Nacho Brex (53' Tommaso Allan), 12 Marco Zanon, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Callum Braley (41' Luca Petrozzi), 8 Michele Lamaro (C), 7 Manuel Zuliani (45' Toa Halafihi), 6 Sebastian Negri (64' Giovanni Pettinelli), 5 Riccardo Favretto, 4 Niccolò Cannone (53' Marco Lazzaroni), 3 Simone Ferrari (15' Filippo Alongi), 2 Gianmarco Lucchesi (72' Tomas Baravalle), 1 Cherif Traoré (59' Thomas Gallo).

Head Coach: Kieran Crowley.

Marcature: 13' p. Garbisi, 25' p. Canna, 39' p. Garbisi, 40' meta Biondelli; 49' p. Canna, 52' meta Mbandà, 61' meta Lucchesi, 65' meta Lamaro tr. Garbisi, 72' p. Rizzi, 77' p. Rizzi.

Note: 48' cartellino giallo a Filippo Alongi (BEN), 59' cartellino giallo a Johan Meyer (ZEB). Trasformazioni: Zebre Rugby: 0/2 (Canna 0/2); Benetton Rugby 1/2 (Garbisi 1/2). Punizioni: Zebre Rugby: 4/4 (Canna 2/2, Rizzi 2/2); Benetton Rugby: 2/2 (Garbisi 2/2). Man of the match: David Sisi.

Foto: pagina ufficiale Zebre