Italrugby, Cioffi convocato dalla Nazionale Seven Il forte atleta sannita parteciperà al secondo raduno dell'anno in programma a Parma

L’azzurro chiama, Massimo Cioffi risponde. Il forte atleta beneventano, cresciuto nel settore giovanile dell’IVPC Rugby Benevento ma attualmente in forza al Rovigo, sarà ancora tra i protagonisti del ritiro della Nazionale Italiana Seven Maschile dal 24 al 27 gennaio a Parma.

Di seguito il comunicato Federale e la lista completa dei convocati.

“Andy Vilk, Responsabile Tecnico della Selezione Italiana Seven Maschile, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Parma in calendario da domenica 24 a mercoledì 27 gennaio.

Gli Azzurri – il cui quartier generale sarà l’Hotel Villa Ducale – si alleneranno presso la Cittadella del Rugby del capoluogo ducale. Alle 13.30 di mercoledì 27 gennaio terminerà il raduno in esame”.

Questo l’elenco dei giocatori convocati:

Giulio BERTACCINI (Valorugby Emilia)*

Francesco BOSSOLA (S.S. Lazio Rugby 1927)

Lorenzo Maria BRUNO (Sitav Rugby Lyons)*

Alessandro CIOFANI (Rugby Viadana 1970)

Massimo CIOFFI (FEMI-CZ Rovigo)*

Giulio COLITTI (Argos Petrarca)

Mattia D’ANNA (Mogliano Rugby 1969)

Alessio Gianluca GUARDIANO (Fiamme Oro Rugby)

Tommaso JANNELLI (Cus Milano Rugby)

Ratko JELIC (Rugby Viadana 1970)

Gabriele LEVERATTO (Verona Rugby)*

Edoardo MASTANDREA (FEMI-CZ Rovigo)*

Michael MBA (Fiamme Oro Rugby)*

Jona MOTTA (Rugby Milano)

Jacopo SALVETTI (Sitav Rugby Lyons)

Dario SCHIABEL (Argos Petrarca)

Josè Ignacio SPINELLI (Fiamme Oro Rugby)

Juan Alejandro WAGENPFEIL (Rugby Viadana 1970)

*membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato