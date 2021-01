Pro 14: Canna e D'Onofrio guidano le Zebre contro Edinburgh I due sanniti titolari nell'11° turno del torneo targato Guinness. Calcio d'inizio sabato alle 14

Dopo una settimana di sosta utile a ricaricare le batterie, le Zebre sono pronte a tornare in campo sabato 23 gennaio alle 14:00 contro gli scozzesi dell’Edinburgh Rugby per l’11° turno del Guinness Pro 14. Coach Michael Bradley ha scelto la formazione e verranno riproposti entrambi gli atleti scuola IVPC Rugby Benevento. Se per Carlo Canna, numero 10 titolare delle Zebre, giocare da giocare dall’inizio è una piacevole abitudine, arriva una bella conferma per Giovanni D’Onofrio.

Il talento classe 1998, dopo la buona prestazione nel derby sarà ancora una volta riproposto nel ruolo di ala fin dal primo minuto. Altra occasione per fare esperienza in un contesto internazionale di altissimo livello e continuare quel percorso di crescita che, fino ad ora, gli ha permesso di essere uno dei migliori giovani italiani nel Pro 14.

Ecco il XV titolare scelto da Bradley per sfidare Edinburgh:

15. Michelangelo Biondelli* (19)

14. Giovanni D’Onofrio* (10)

13. Federico Mori* (10) permit player del Rugby Calvisano

12. Tommaso Boni* (94)

11. Mattia Bellini (60)

10. Carlo Canna (97)

9. Guglielmo Palazzani (140)

8. Renato Giammarioli* (50)

7. Johan Meyer (97)

6. Maxime Mbandà* (61)

5. Mick Kearney (24)

4. David Sisi (59) (Cap)

3. Giosuè Zilocchi* (34)

2. Luca Bigi (13)

1.Danilo Fischetti (24)

A disposizione:

16. Marco Manfredi (20)

17. Daniele Rimpelli* (44)

18. Eduardo Bello (54)

19. Leonard Krumov* (54)

20. Potu Junior Leavasa (0)

21. Joshua Renton (38)

22. Antonio Rizzi* (13)

23. Jamie Elliott (40)

All. Michael Bradley

Non disponibili per infortunio: Iacopo Bianchi*, Giulio Bisegni, Nicolò Casilio*, Tommaso Castello, Junior Laloifi, Giovanni Licata*, Ian Nagle, Jimmy Tuivaiti

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Arbitro: Gianluca Gnecchi (Federazione Italiana Rugby)

Assistenti: Manuel Bottino (Federazione Italiana Rugby) e Luca Trentin (Federazione Italiana Rugby)

TMO: Stefano Roscini (Federazione Italiana Rugby)