Canna: "Dopo il derby vinto c’è grande consapevolezza" Il numero 10 delle Zebre ha parlato alla viglia del match del Pro 14 contro Edinburgh

Carlo Canna è uno dei leader tecnici delle Zebre, squadra che sta facendo ottimi risultati in questa stagione. Dopo una settimana di sosta, nella giornata di sabato, allo stadio Lanfranchi di Parma arriverà Edinburgh per un altro importante esame di maturità.

“Veniamo da tre vittorie consecutive e c’è grande consapevolezza nel gruppo dopo vinto i due derby col Benetton Rugby –ha spiegato il sannita al sito ufficiale delle Zebre- in cui abbiamo giocato abbastanza bene e in cui i nostri avanti hanno fatto un gran lavoro. La scorsa settimana ne abbiamo approfittato per mettere a punto qualcosa soprattutto a livello offensivo e arriviamo alla sfida nel miglior modo possibile, oltre che molto preparati. Sappiamo che con Edimburgo sarà una sfida diversa, ma noi vogliamo dire la nostra e speriamo che sia così”.

“Edimburgo –continua Canna- è una squadra che fa degli avanti la sua forza. Nelle ultime partite hanno ottenuto tanti calci di punizione a favore, ma noi abbiamo dimostrato che la nostra mischia non è da meno. Ci aspettiamo un grande scontro fisico tra i due pack e noi trequarti saremo chiamati a mostrare una crescita nel nostro gioco”.

Le zebre vanno a caccia del quarto successo consecutivo. Ecco cosa dovranno fare per riuscire nell’impresa. “Essere consistenti nei primi otto uomini e saper sfruttare le occasioni create per noi trequarti. Nelle ultime partite non siamo riusciti a farlo come volevamo, ma in settimana ci abbiamo lavorato e vogliamo concretizzare quante più azioni possibile”.