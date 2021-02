Sei Nazioni, Italia travolta dalla Francia Azzurri battuti 50 a 10, il sannita Canna in campo nella ripresa

Nuovo torneo vecchio epilogo. L’Italrugby è stata travolta allo Stadio Olimpico di Roma dalla Francia nell’esordio del Sei Nazioni 2021. Non c’è mai stata partita con gli uomini di Galthie’ che hanno subito messo all’angolo la giovane squadra scelta da Smith. Il 50 a 10 finale, maturato con cinque mete derivate da errori evidente della squadra e due di buona fattura francese, deve far riflettere l tecnico azzurro. Rinunciare dall’inizio all’esperienza di Canna (in campo nella ripresa al posto di Zanon dopo aver sostituito per qualche minuto Garbisi nel primo tempo), di Mbandà e Sperandio tutti insieme, e alla fisicità di cannone, forse è ancora presto. A poco è servita la meta di Sperandio al 33' del secondo tempo, unico squillo azzurro vincente nella partita. Il Trofeo Garibaldi va per l’ennesimo anno in Francia, mentre gli azzurri saranno costretti a leccarsi le ferite in vista della trasferta più difficile dell’anno, quella di Twickenham contro l’Inghilterra in programma sabato prossimo. Un match in cui si spera di vedere una squadra più coraggiosa che nonostante le differenze con gli avversari, provi almeno a creare qualcosa in fase di possesso.

Roma, Stadio Olimpico - sabato 6 febbraio 2021

Guinness Sei Nazioni 2021, I giornata

Italia v Francia 10-50

Marcatori: p.t. 5' m. Cretin tr. Jalibert (0-7); 10' cp. Jalibert (0-10); 19' cp. Garbisi (3-10); 26' m. Fickou tr. Jalibert (3-17); 29' m. Vincent tr. Jalibert (3-24); s.t. 8' m. Dulin tr. Jalibert (3-31); 13' m. Dupont tr. Jalibert (3-38); 16' m. Thomas tr. Jalibert (3-45); 24' m. Sperandio tr. Garbisi (10-45); 33' m. Thomas (10-50)

Italia: Trulla; Sperandio, Zanon (4' st Canna), Brex, Ioane; Garbisi (35'-40' pt Canna), Varney; Lamaro, Meyer (11' st Mbanda'; 35' st Palazzani), Negri (19' st Ruzza); Sisi (19' st. Cannone, Lazzaroni; Riccioni (31' pt Zilocchi), Bigi (c, 19' st. Lucchesi), Rampelli (30' pt Fischetti).

All. Smith.

Francia: Dulin; Thomas, Vincent, Fickou (18'st Penaud), Villiere; Jalibert (18' st Carbonel), Dupont (18' st Serin); Alldritt (18' st Jelonch), Ollivon (c), Cretin; Willemse (18'st Taofifenua), Le Roux; Haouas (12' st Aldegheri), Marchand (9'st Bourgarit), Baille (12' st Gros)

All. Galthie'

Arb. Carley (RFU).

Calciatori: Jalibert (Francia) 7/7; Garbisi (Italia) 2/2; Carbonel

(Francia) 0/1.

Note: esordio in Nazionale per Brex (Azzurro 699) e Rimpelli (700).

Guinness GPlayer of the match: Dupont (Francia).