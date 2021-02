Fir, l'Assemblea Elettiva con cinque candidati alla presidenza In quota atleti c'è Maria Grazia Cioffi, in quota società Antonio Luisi

L’Assemblea Elettiva della Federazione Italiana Rugby si avvicina. Si terrà il 13 marzo presso la Nuova Fiera di Roma di Roma, con prima convocazione alle ore 7.30. C’è grande curiosità per capire se Alfredo Gavazzi la potrà spuntare ancora. Oggi sono state ufficializzate le candidature. Oltre a quelle di chi aspira alla carica di presidente per cui sono in corsa Alfredo Gavazzi, Marzio Innocenti, Giovanni Poggiali, Antonino Saccà e il favorito Paolo Vaccari, sono state ufficializzate anche le candidature alle altre cariche. Nella quota dedicata agli atleti c’è anche una sannita, si tratta di Maria Grazia Cioffi, stella della Nazionale azzurra nel precedente decennio. La Cioffi, figlia del grande Franco capitano e bandiera del Rugby Benevento e sorella di Massimo che attualmente gioca a Rovigo con ottimi risultati, avrà tra i rivali atleti dal grande passato come Carlo Festuccia e Mauro Bergamasco. Un altro pezzo di Sannio possiamo trovarlo anche nei consiglieri i quota società con Antonio Luisi, già vice presidente della Fir, e presidente del Comitato Regionale del Lazio.

Di seguito il comunicato della Fir con l’elenco dei candidati.

“La Commissione Verifica Poteri della FIR, riunitasi oggi presso la sede federale dello Stadio Olimpico di Roma sotto la presidenza del dott. Vittorio Zanichelli, ha analizzato le candidature pervenute in vista dell'Assemblea Generale Ordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche federali per il quadriennio olimpico 2021/24.

L’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva si terrà sabato 13 marzo, presso la Nuova Fiera di Roma di Roma, con prima convocazione alle ore 7.30”.

Sono state ritenute ammissibili le seguenti candidature:

Candidati Presidenti

Alfredo GAVAZZI

Marzio INNOCENTI

Giovanni POGGIALI

Antonino SACCA’

Paolo VACCARI

Candidati Consiglieri Quota Società

Giovanni AMORE

Claudio BALCONI

Luigi BATTISTOLLI

Fabio BERALDIN

Riccardo BONACCORSI

Fiorenza BONETTI

Daniele CANTARELLI

Albertina CARRARA

Manuel DALLAN

Nicoletta DALTO

Giovanni FAVA

Gabriele GARGANO

Sergio GHILLANI

Antonella GUALANDRI

Luciano GUASTI

Elisabetta LODOLO

Antonio LUISI

Grazio MENGA

Giorgio MORELLI

Erika MORRI

Vittorio MUSSO

Onorio REBECCHINI

Raul ROMANO

Maurizio VANCINI

Susanna VECCHI

Roberto ZANOVELLO

Rocco ZOCCALI

Candidati Consiglieri Federali Quota Giocatori

Mauro BERGAMASCO

Vanessa CHINDAMO

Maria Grazia CIOFFI

Carlo FESTUCCIA

Francesca GALLINA

Simon PICONE

Silvia PIZZATI

Candidati Consiglieri Federali Quota Tecnici

Federico GRANGETTO

Carlo ORLANDI

Pasquale PRESUTTI

Raffaele SALVAN

Candidati Presidenti Collegio Revisori dei Conti

Andrea DUODO