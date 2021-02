Italia Seven, Cioffi tra i convocati per il raduno romano Dal 21 l 24 febbraio il sannita sarà a Roma a disposizione di Andy Vilk

Continua l’avventura in azzurro del sannita Massimo Cioffi. Il talento scuola IVPC Rugby Benevento, che tanto bene sta facendo nel massimo campionato italiano con la maglia di Rovigo, è rientrato ancora una volta tra le scelte di Andy Vilk, Responsabile Tecnico della Selezione Italiana Seven Maschile, che lo ha inserito nella lista dei ventuno atleti convocati per il raduno in programma a Roma dal 21 al 24 febbraio presso il Centro di preparazione Olimpica del CONI, Giulio Onesti. Per Cioffi si tratta dell’ennesimo conferma. Il suo potenziale è ancora enorme e può crescere, l’esperienza nel Seven sicuramente può aiutarlo e motivarlo per diventare uno dei migliori giocatori italiani.

Questo l’elenco dei giocatori convocati:

Diego ANTL (FEMI-CZ Rovigo)

Francesco BONAVOLONTA’ (S.S. Lazio Rugby 1927)

Francesco BOSSOLA (S.S. Lazio Rugby 1927)

Riccardo CAPONE (Argos Petrarca)

Alessandro CIOFANI (Rugby Viadana 1970)

Massimo CIOFFI (FEMI-CZ Rovigo)

Mattia D’ANNA (Mogliano Rugby 1969)

Paul Marie FARONCELLI (Rugby Vicenza)*

Alessio Gianluca GUARDIANO (Fiamme Oro Rugby)

Tommaso JANNELLI (Cus Milano Rugby)

Ratko JELIC (Rugby Viadana 1970)

Antoine Kouassi KOFFI (Kawasaki Robot Calvisano)

Christian LAI (Fiamme Oro)

Gabriele LEVERATTO (Verona Rugby)

Lodovico MANNI (Argos Petrarca)

Edoardo MASTANDREA (FEMI-CZ Rovigo)

Jona MOTTA (Rugby Milano)

Pietro RODINA (Biella Rugby)*

Dario SCHIABEL (Argos Petrarca)

Gianmarco VIAN (FEMI-CZ Rovigo)

Juan Alejandro WAGENPFEIL (Rugby Viadana 1970)

*membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato