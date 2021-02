IVPC Rugby Benevento, Canna ti porta all'Olimpico con orgoglio Il sannita alla vigilia dei suoi 50 caps con l'Italrugby torna a vestire la maglia biancoceleste

La Nazionale di tutti. Di un movimento che prova a spingere i suoi ragazzi cresciuti in tutte le regioni d’Italia inseguendo il grande sogno azzurro. Questa volta l’Italrugby ha fatto meta nella comunicazione. Un colpo a sorpresa che ha raccolto il tributo di tanti appassionati. Allo Stadio Olimpico i convocati di Franco smith hanno indossato le maglie del proprio primo club di tesseramento. C’è anche il biancoceleste dell’IVPC Rugby Benevento, indossato dalle spalle grandi di Carlo Canna, che oltre ad essere uno dei leader azzurri con cui sabato festeggerà i suoi primi 50 caps, ha sempre mostrato un grande amore per la società sannita.

Dell’iniziativa hanno parlato anche tecnico e capitano dell’Italrugby. “Costruire il nostro DNA e la nostra identità vuol dire guardare al futuro di questa squadra - ha detto il capo allenatore azzurro Franco Smith - ma anche mantenere una forte connessione con l’intero movimento. Ogni volta che la Nazionale scende in campo, lo fa sapendo di poter contare sul supporto di ogni singolo appassionato, di ogni bambino che sogna un giorno di scendere in campo all’Olimpico in una gara del Sei Nazioni.

Ricordare ad ogni atleta le proprie radici ed il senso di responsabilità che ciascuno di noi ha nei confronti del movimento, ma anche il percorso mosso da ogni atleta dal primo pallone preso in mano sino al palcoscenico internazionale fa parte della storia che vogliamo raccontare e di cui vogliamo essere protagonisti”.

Gli fa eco capitan Bigi. “Ognuno di noi sente un forte legame con il proprio Club di origine ed è stato emozionante tornare ad indossare quei colori allo Stadio Olimpico, prima di una partita di Sei Nazioni. E’ stato come rivivere in pochi istanti tutti la propria carriera, da quel primo giorno al campo sino al debutto in Nazionale. Siamo qui per dare lustro e rendere orgoglioso ogni singolo rugbista italiano, un dovere che non dobbiamo dimenticare in nessun istante”.

Parole importanti e sentite che arrivano prima di un match difficile come quello contro l’Irlanda, in cui tutti gli appassionati italiani, ancor di più dopo questa bella iniziativa, proveranno a spingere l’Italrugby. Tanto calore arriverà come sempre da Benevento dove Carlo Canna è riconosciuto da tutti come il più forte rugbista della storia biancoceleste.

Di seguito gli azzurri e i loro club di appartenenza.

In alto da sx: Brex (Rugby Viadana 1970), Lucchesi (Lions Amaranto), Lamaro (Primavera Rugby), Mori (Livorno Rugby Speranze), Garbisi (Mogliano Rugby 1969), Trulla (Rangers Vicenza), Varney (Gloucester Rugby), Ioane (Benetton Rugby)

Al centro da sx: Riccioni (Amatori Rugby Teramo), Sperandio (Rugby Casale), Meyer (Zebre Rugby Club), Zilocchi (Rugby Gossolengo), Sisi (Zebre Rugby Club), Cannone N. (Florentia Rugby), Traorè (Rugby Viadana 1970), Braley (Benetton Rugby)

Seduti da sx: Lazzaroni (Leonorso Rugby Udine), Negri (Benetton Rugby), Lovotti (Rugby Gossolengo), Bigi (Rugby Reggio), Canna (US Rugby Benevento), Bellini (Rugby Petrarca), Mbandà (Amatori&Union Minirugby Milano)

Foto: Federugby.it