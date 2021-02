Italrugby, anche l'Irlanda espugna l'Olimpico di Roma Canna festeggia i suoi 50 caps, ma la squadra non vede la luce in fondo al tunnel

L’Italrugby non brilla nemmeno contro l’Irlanda. Troppa la differenza tra i verdi e gli azzurri. La partita è durata poco, come purtroppo spesso accade alla squadra di Franco Smith. Il piazzato di Garbisi è stata la solita piccola illusione, poi sono arrivati i problemi seri. Squadra sovrastata spesso nei punti cardine del gioco. La fisicità degli avversari ha fatto la differenza col passare dei minuti. Gli azzurri fanno fatica a trovare il bersaglio grosso e qualcuno inizia anche a chiedersi e è ancora il caso di continuare a schierare Garbisi mediano d’apertura e Canna centro. Intanto il campione scuola IVPC Rugby Benevento, attualmente in forza alla franchigia delle Zebre, ha festeggiato i suoi primi 50 caps in azzurro. Un traguardo importante che non sono in tanti a poter vantare. Canna è ancora giovane e può dare tanto all’Italrugby che deve fare di tutto per tornare alla vittorie e mettere fine ad un incubo che sembra infinito. Il 48 a 10 dell’Olimpico contro l’Irlanda però non aiuta il morale che ormai è sempre più sotto i tacchetti.

Roma, Stadio Olimpico – sabato 27 febbraio

Guinness Sei Nazioni 2021, III giornata

Italia v Irlanda 10-48

Marcatori: p.t. 3' c.p. Garbisi (3-0), 5' c.p. Sexton (3-3), 10’ m. Ringrose tr. Sexton (3-10), 17' c.p. Sexton (3-13), 30' m. Keenan tr. Sexton (3-20), 35' m. Connors tr. Sexton (3-27), 40' m. Meyer tr. Garbisi (10-27); s.t. 3' m. Stander tr. Sexton (10-34), 20' m. Connors tr. Sexton (10-41), 41' m. Earls tr. Sexton (10-48)

Italia: Trulla; Sperandio (1' st Bellini), Brex (27' st Mori), Canna, Ioane; Garbisi, Varney; Lamaro, Meyer (37' st Braley), Negri (35' st Mbanda); Sisi, Lazzaroni (5' st Cannone); Riccioni (5' st Zilocchi), Bigi (C) (5' st Lucchesi; 35' st Bigi), Lovotti (5' st Traore')

All. Smith

Irlanda: Keenan; Larmour (1' st Earls), Ringrose, Henshaw (31' st Burns), Lowe; Sexton (C), Gibson Park (23' st Casey); Stander (23’ st Conan), Connors, Beirne; Ryan, Henderson (23' st Baird); Furlong (7' st Porter), Kelleher (23' st Herring), Kilcoyne (7' st Healy)

All. Farrell

Arb. Mathieu Raynal (FFR)

Cartellini gialli: 19' st Zilocchi, 23' st Bigi

Calciatori: Garbisi (Italia) 2/2, Sexton (Irlanda) 8/8.

Guinness PRO14 Player of the Match: Beirne (Irlanda)