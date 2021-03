Italrugby in raduno dal 4 marzo, tra i convocati c'è Canna Gli azzurri prepareranno la partita del 13 marzo contro il Galles allo Stadio Olimpico di Roma

L’Italrugby non riesce ad interrompere la serie di sconfitte nel Sei Nazioni. Dopo i ko contro Franchia, Inghilterra e Irlanda, gli azzurri sfideranno Galles e Scozia. Per il primo incontro con i dragoni, previsto per il 13 marzo alle 15:15 allo Stadio Olimpico, Franco Smith ha annunciato i trentadue giocatori convocati tra cui c’è anche il sannita Carlo Canna che con l’Irlanda ha festeggiato i suoi primi 50 caps. Gli azzurri, che saranno a Roma dal 4 marzo, devono reagire e di questo ha parlato anche Franco Smith.

"Ripartiamo da noi stessi. Queste sconfitte - che non riflettono la quantità e qualità del lavoro svolto in allenamento - devono essere per noi un motivo per imparare dai nostri errori e spronarci a reagire. Continuiamo nel nostro percorso di diventare più competitivi. Abbiamo davanti a noi 2 sfide importanti, due opportunità per mostrare il nostro valore e chiudere nel migliore dei modi il torneo".

Questa la lista dei giocatori convocati:

Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 14 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 10 caps)*

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 45 caps)*

Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 10 caps)*

Daniele RIMPELLI (Zebre Rugby Club, 1 cap)*

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 12 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 35 caps) – capitano

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 5 caps)*

Marco MANFREDI (Zebre Rugby Club, esordiente)*

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 11 caps)*

Riccardo FAVRETTO (Mogliano Rugby 1969, esordiente)

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 14 caps)*

David SISI (Zebre Rugby Club, 14 caps)

Terze Linee

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 4 caps)*

Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 26 caps)*

Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 11 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 30 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 21 caps)*

Mediani di Mischia

Callum BRALEY (Benetton Rugby, 10 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 5 caps)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 19 caps)*

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 61 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 50 caps)

Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 8 caps)*

Centri/Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 29 caps)

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 3 caps)

Montanna IOANE (Benetton Rugby, 4 caps)

Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, 7 caps)*

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 26 cpas)*

Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 11 caps)*

Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, 6 caps)*

Marco ZANON (Benetton Rugby, 5 caps)*

Invitato

Andrea ZAMBONIN (Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)*

*membro accademia FIR Ivan Francescato