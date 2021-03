Canna e Passariello protagonisti dell'iniziativa della Fir L'azzurro è stato ospite d'eccezione del Comitato Campano, il "leone" ha rappresentato il suo club

Arbitri e capitani a colloquio in attesa di tornare in campo. La Fir Campania ha dato vita ad un’altra bella iniziativa in un periodo dove il rugby giocato lascia purtroppo spazio alle parole. In collegamento video i capitani campani hanno avuto l’occasione di dialogare con i direttori di gara con un grande campione nel ruolo di ospite d’eccezione. Infatti il Comitato Campano ha coinvolto nell’iniziativa il miglior giocatore della regione, quel Carlo Canna che indossa stabilmente la maglia della Nazionale e ha appena festeggiato i suoi primi 50 caps in azzurro. Carletto avrà sicuramente buttato un occhio sugli altri partecipanti notando la folta capigliatura del “leone” Passariello, capitano dell’IVPC Rugby Benevento e suo ex compagno di squadra quando giocava nella dormiente. E’ stata un incontro che il comitato ha ripetuto anche con i capitani delle selezioni giovanili, perché il rugby insegna il dialogo e il rispetto tra arbitro e giocatori come forse nessuno altro sport sa fare.