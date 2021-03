Palumbo: "Stadio Pacevecchia a disposizione per i vaccini" Il presidente dell'IVPC Benevento rende disponibile la struttura per la campagna vaccinale

L’IVPC Rugby Benevento dimostra ancora una volta di essere una società attenta alle dinamiche cittadine soprattutto in un periodo così complicato come quello che stiamo vivendo. Il presidente Rosario Palumbo, ha già comunicato alle autorità competenti, la disponibilità per mettere a disposizione la struttura dello Stadio Pacevecchia per la campagna vaccinale.

“Club House e spogliatoi sono spazi ampi che potrebbero essere utili per vaccinare le persone” ha spiegato il presidente. “Anche grazie all’esperienza degli allenamenti svolti in maniera individuale, siamo già organizzati con i vari percorsi per accedere alla struttura in totale sicurezza. Abbiamo anche ampi spazi esterni utili per svolgere le attività burocratiche con il giusto distanziamento e quindi in totale sicurezza. Se ci sarà bisogno noi saremo lieti di concedere la nostra struttura per dare un piccolo contributo a questa lotta contro la pandemia”.