Italrugby, Canna titolare anche contro il Galles Per il sannita ennesima conferma nel ruolo di centro, calcio d'inizio sabato alle 15:15

Sabato pomeriggio alle 15:15 allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena la sfida tra Italia e Galles. Oggi il capo allenatore Franco Smith ha annunciato il XV che giocherà dal primo minuto. Ancora titolare il sannita Carlo Canna che giocherà come primo centro con la maglia numero 12. “Siamo pronti per proseguire il nostro percorso affrontando una squadra che punta a vincere il torneo” ha commentato Smith. “Andiamo incontro al nostro obiettivo: migliorare le nostre prestazioni per diventare partita dopo partita sempre più competitivi. Ogni settimana tutti insieme, staff e giocatori, lavoriamo duramente per vincere”. Intanto hanno lasciato il raduno azzurro Tommaso Allan che rientrerà a disposizione della Benetto, e Luca Sperandio che ha subito un trauma cervicale che chiude anticipatamente il suo Sei Nazioni.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, 6 caps)*

14 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 29 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 3 caps)

12 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 50 caps)

11 Montanna IOANE (Benetton Rugby, 4 caps)

10 Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 8 caps)*

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 5 caps)

8 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 5 caps)*

7 Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 12 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 31 caps)

5 David SISI (Zebre Rugby Club, 14 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 11 caps)*

3 Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 13 caps)*

2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 35 caps) – capitano

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 10 caps)*

A disposizione

16 Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 10 caps)

17 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 45 caps)*

18 Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 13 caps)*

19 Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 14 caps)*

20 Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 27 caps)*

21 Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 19 caps)*

22 Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, 7 caps)*

23 Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 26 caps)*

*membro accademia FIR Ivan Francescato