Italrugby, contro la Scozia Canna parte dalla panchina Smith pensa positivo: "Sabato vogliamo vincere per chiudere nel migliore dei modi il torneo".

L’ultima sfida del Sei Nazioni 2021 vedrà l’Italrugby impegnata sul difficile campo di Murrayfield contro la Scozia. Il fischio d’inizio è previsto alle 14:15 della giornata di sabato con la direzione del francese Pascal Gauzere. L’Italia arriva da quattro ko in altrettante partite e va a caccia del classico miracolo sportivo per interrompere una serie diventata ormai lunghissima. Rispetto alle tre sfide precedenti, non ci sarà in campo, almeno dal primo minuto, il sannita Carlo Canna che partirà dalla panchina con la maglia numero 22, al suo posto Federico Mori.

“Abbiamo una grande sfida davanti a noi” ha spiegato il capo allenatore Franco Smith. “Il nostro lavoro svolto in settimana è stato ottimo. Vogliamo vincere sabato, chiudendo nel migliore dei modi il torneo e proseguire nel percorso di diventare sempre più competitivi” ha concluso.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 27 caps)*

14 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 30 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 4 caps)

12 Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, 8 caps)*

11 Montanna IOANE (Benetton Rugby, 5 caps)

10 Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 9 caps)*

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 6 caps)

8 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 6 caps)*

7 Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 13 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 32 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 21 caps)*

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 12 caps)*

3 Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 14 caps)*

2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 36 caps) – capitano

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

A disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 5 caps)*

17 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 46 caps)*

18 Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 14 caps)*

19 Riccardo FAVRETTO (Mogliano Rugby 1969, esordiente)

20 Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 28 caps)*

21 Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 20 caps)*

22 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 51 caps)

23 Marco ZANON (Benetton Rugby, 5 caps)*

*membro accademia FIR Ivan Francescato