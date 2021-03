Innocenti, la visita nel Sannio parte dal sogno Inzaghi Il numero uno della Fir ha conosciuto il tecnico giallorosso e ha visitato lo Stadio Ciro Vigorito

“Benevento? Quanti ricordi…” Per Marzio Innocenti non è stata la prima volta nella “dormiente”. In precedenza era arrivato nel Sannio sia da giocatore che da allenatore. Ma la visita odierna è stata speciale. La prima uscita da presidente federale non la dimenticherà facilmente. Ha scelto la Campania, Benevento e l’IVPC Rugby Benevento non a caso.

L’accoglienza è stata di quelle speciali con una sorpresa particolare. Il numero uno della Fir è arrivato al Ciro Vigorito per realizzare un piccolo sogno da tifoso milanista, conoscere quel Pippo Inzaghi che di emozioni ne ha regalate tante con la maglia rossonera. L’occasione è stata ghiotta anche per visitare la struttura con un cicerone speciale come il team manager Alessandro Cilento. Innocenti, oltre a fare i complimenti a distanza ad Oreste Vigorito per i successi sportivi, ha definito “di altissimo livello” un impianto che in passato ha ospitato diverse volte anche la palla ovale e ora è il “teatro dei sogni” di una grande eccellenza come il Benevento Calcio.

Poi c’è stato il tanto atteso incontro con l’ex centravanti a cui ha fatto i complimenti per il lavoro svolto da tecnico prima di ricordare le sue prodezze in rossonero. Dalla serata di Atene nel 2007 ad una delle specialità di casa Inzaghi: il gol di rapina sugli sviluppi di una punizione. “Era uno schema” ha raccontato il tecnico ad Innocenti. “Mi marcavano sempre, avevano paura che prendessi la respinta del portiere per questo cercavo la deviazione vincente”. Schema che è riuscito diverse volte come in una finale di Champions contro il Liverpool e anche in un derby contro l'Inter, quando davanti alla tv Innocenti gioiva da tifoso.

E’ stata una mattinata particolare terminata con lo scambio delle maglie. Il Benevento Calcio ha regalato al presidente della Fir la divisa da gioco con il numero “1”. Innocenti ha risposto con la maglietta dell’Italrugby e un invito per il futuro. “Appena sarà possibile devi venire a vedere un match del Sei Nazioni”. E la risposta di Inzaghi è stata più che positiva. “Magari anche una rifinitura, quando posso vedo le partite ma non ne ho mai vista una dal vivo”. Dunque è stato un arrivederci, perché tra “numeri uno” è facile capirsi.

Innocenti nel suo tour al Ciro Vigorito, oltre che dal consigliere d’origine sannita Antonio Luisi, è stato accompagnato dalla dirigenza dell’IVPC Rugby Benevento con il presidente Rosario Palumbo, Peppe Calicchio e Carlo Rossi. La giornata è proseguita allo Stadio Pacevecchia dove nel pomeriggio ha incontrato gran parte delle società campane lanciando un messaggio chiaro: “Il sud è importante per il rugby italiano”. Prima di aggiungere che l’obiettivo è quello di “diventare uno sport Nazionale, il secondo dietro il calcio”. Impresa non facile ma che con idee innovative e tanto impegno potrà essere realizzata. Non ci resta che dire: in bocca al lupo presidente!