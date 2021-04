Fir Campania, il 29 maggio le elezioni regionali Si sceglieranno il presidente per il prossimo quadriennio e i quattro consiglieri

Il Comitato Regionale Campania ha fissato la data delle elezioni che indicheranno l’indirizzo del movimento regionale per il prossimo quadriennio olimpico. Le Società campane saranno chiamate al voto sabato 29 maggio a Napoli presso le sale dell’Hotel Ramada in via Galileo Ferraris 40.

L’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva è convocata alle ore 8.00 in prima convocazione e alle ore 10.00 in seconda convocazione per eleggere il nuovo Presidente ed il nuovo Consiglio Regionale di FIR Campania.

Per concorrere alle cariche elettive federali, ovvero di Presidente di Comitato e dei quattro Consiglieri regionali, le candidature da parte degli interessati dovranno essere formalizzate entro le ore 12.00 di lunedì 19 maggio.

All’ordine del giorno dell’Assemblea Elettiva, si procederà anzitutto con la Relazione della Commissione Verifica Poteri e conseguente Elezione del Presidente dell’Assemblea e nomina dell’Ufficio di Presidenza. Dopodiché sarà il momento dedicato alla presentazione dei candidati alla presidenza regionale che precederà il momento del voto.

In seguito alla proclamazione del Presidente, sarà il momento dei candidati consiglieri di presentarsi ed aprire le procedure di voto. La giornata si svolgerà seguendo tutti i protocolli di sicurezza anti Covid-19.