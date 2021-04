Italrugby, Cammarano parte dalla panchina contro l'Irlanda La sannita sarà utilizzata a gara in corso nel match che si giocherà sabato alle 13:00 a Dublino.

Dopo la splendida vittoria in Scozia, l’Italrugby è pronta a giocarsi il terzo posto nel Sei Nazioni 2021. Le azzurre voleranno a Dublino per affrontare l’Irlanda dopo che le due Federazioni hanno trovato l’accordo. Match attesissimo e importante che l’Italia vuole vincere e Di Giandomenico ha comunicato proprio oggi la sua formazione titolare. Non ci sarà dal primo minuto la sannita Lucia Cammarano che partirà dalla panchina con la maglia numero 16.

“Abbiamo preparato la prossima partita con una grande attenzione nei dettagli e una maggiore fiducia nei nostri mezzi dopo la vittoria in Scozia” ha spiegato il tecnico. “La precisione nella costruzione del gioco e la pressione in fase difensiva credo che saranno le due componenti fondamentali che potranno decidere il match in Irlanda". Il calcio d’inizio è previsto sabato alle 13:00 ora italiana all’Energia Park di Dublino. La direzione di gara sarà affidata all’inglese Sara Cox.

Questo il XV che scenderà in campo:

15 Vittoria OSTUNI MINUZZI(Valsugana Rugby Padova, 5 caps)

14 Manuela FURLAN (Arredissima Villorba, 77 caps) – capitano

13 Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 59 caps)

12 Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova, 45 caps)

11 Maria MAGATTI (CUS Milano, 35 caps)

10 Veronica MADIA (HBS Colorno, 21 caps )

9 Sara BARATTIN (Arredissima Villorba, 97 caps)

8 Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 45 caps)

7 Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, Francia, 7 caps)

6 Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, Francia, 47 caps)

5 Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 20 caps)

4 Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 24 caps)

3 Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 72 caps)

2 Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 60 caps)

1 Erika SKOFCA (Valsugana Rugby Padova, 4 caps)

A disposizione

16 Lucia CAMMARANO (Rugby Belve Neroverdi, 26 caps)

17 Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 2 caps)

18 Michela MERLO (Kawasaki Robot Calvisano, 9 caps)

19 Sara TOUNESI ASM Romagnat, Francia, 17 caps)

20 Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949, 25 caps)

21 Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 6 caps)

22 Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 56 caps)

23 Aura MUZZO (Arredissima Villorba, 15 caps)