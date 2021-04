Sei Nazioni femminile: l'Italrugby chiude al quarto posto Azzurre battute 25 Dublino, l'Irlanda sale sul terzo gradino del podio.

E’ finita con un quarto posto l’avventura dell’Italrugby femminile nel Sei Nazioni 2021. La sfida di Dublino ha premiato l’Irlanda che si è imposta per 25 a 5 conquistando il terzo gradino del podio. Azzurre messe sotto fin dall’inizio dalla pressione delle padrone di casa, brave a capitalizzare le occasione create. Le ragazze di coach Griggs hanno preso il largo nel punteggio fino al 20 a 0, poi è arrivata la risposta italiana con la meta di Bettoni che ha preceduto quella di Murphy-Crowe che ha fissato il risultato. Nell’Italia qualche minuto in campo anche per la sannita Lucia Cammarano, subentrata al 32’ del secondo tempo al posto di Sgorbini.

Dublino, Energia Park – sabato 24 aprile

Women’s Six Nations 2021, Finale III posto

Irlanda v Italia 25-5

Marcatrici: p.t. 9’ m. Wall (5-0); 29’ cp. Flood (8-0); s.t. 4’ m. Murphy-Crowe tr. Flood (15-0); 11’ m. Moloney (20-0); 28’ m. Bettoni (20-5); 43’ m. Murphy-Crowe (25-5)

Irlanda: Considine (39’ st. Higgins); Murphy-Crowe, Higgins (23’ st. Breen), Naoupu, Parsons (20’ st. Tyrrell); Flood, Dane (23’ st. Lane); Griffin (cap., 13’ pt. O’Connor), Hogan, Wall; Fryday, McDermott (23’ st. Moore); Djougang (24’ st. Lyons), Moloney (24’ st. Jones), Peat (24’ st. Feely)

All. Griggs

Italia: Ostuni Minuzzi (32’ st. Muzzo); Furlan (cap.), Sillari, Rigoni, Magatti; Madia, Barattin (8’ st. Stefan); Giordano, Sgorbini (32’ st. Cammarano), Arrighetti; Duca, Fedrighi (24’ st. Tounesi); Gai, Bettoni, Skofca (24’ st. Maris)

All. Di Giandomenico

Arb. Sara Cox (RFU)

Cartellini: 20’ p.t. giallo Naoupu (Irlanda)

Calciatrici: Flood (Irlanda) 2/5; Sillari (Italia) 0/1

Player of the Match: Flood (Irlanda)