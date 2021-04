Canna, 100 volte con le Zebre e un futuro ancora a Parma Il sannita ha festeggiato il traguardo contro Edimburg e ha un contratto fino al 2023.

100 volte Carlo Canna. Il sannita ha raggiunto il grande traguardo con la maglia delle Zebre nella trasferta in uno degli stadi più belli al mondo tra quelli dedicati alla palla ovale: Murrayfield. In terra scozzese il ragazzo beneventano ha tanti ricordi belli ma questo ha un valore particolare. Infatti è il nono atleta a raggiungere questo traguardo con le Zebre, prima di lui a toccare quota 100 erano stati Andrea De Marchi, Guglielmo Palazzani, Dario Chistolini, Oliviero Fabiani, George Biagi, Giulio Bisegni, Andrea Lovotti e Tommaso Boni.

Peccato per il risultato finale che ha visto la franchigia multicolor uscire sconfitta dalla sfida, valida per la prima giornata della Guinness PRO14 Rainbow Cup contro Edimburg per 24 a 18 nonostante una buona prestazione. Per Canna tre su quattro dalla piazzola e tanti possessi giocati con qualità. Il sannita continuerà comunque a collezionare presenze con le Zebre con cui poco più di un mese fa ha rinnovato il contratto fino al 2023.