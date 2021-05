Fir Campania: escluso De Dilectis, Calicchio unico candidato La candidatura del presidente dell'Amatori Torre del Greco è risultata non ammissibile.

L’Assemblea Ordinaria Regionale Elettiva di sabato 29 maggio per il rinnovo del Consiglio del Comitato campano della Federazione Italiana Rugby, avrà un solo concorrente per la carica di Presidente: Giuseppe Calicchio, consulente aziendale classe ’75 ed ex atleta del Rugby Benevento.

La Commissione Verifica Poteri, preso atto delle candidature pervenute entro le ore 12 di ieri mercoledì 19 maggio, si è insediata stamani per appurare la correttezza degli incartamenti presentati dagli aspiranti consiglieri e presidenti.

È risultata non ammissibile la candidatura di Pasquale De Dilectis, Presidente dell’Amatori Torre del Greco e consigliere uscente, a causa del numero eccessivo di allegati relativi alle schede di presentazione in quota tecnici.

Tutte approvate invece le candidature agli incarichi di consigliere regionale, che da questo quadriennio olimpico si riducono a quattro. Otto i concorrenti: Rodolfo Antonelli, Daniel Bianco, Emilia De Angelis, Roberto Manzo, Giovanni Melillo, Sebastiano Palomba, Agostino Somma e Giuseppe Tomaciello.

Le Società campane sono chiamate al voto per il rinnovo delle cariche federali regionali del prossimo quadriennio olimpico sabato 29 maggio, presso l’Hotel Ramada di Napoli in via Galileo Ferraris 40 con prima convocazione alle ore 8 e seconda convocazione alle ore 10.