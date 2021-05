IVPC Rugby Benevento, ecco quando ripartirà la serie B Sanniti in campo il 17 ottobre 2021, Palumbo: "Un premio per la passione dei ragazzi".

L’ultima volta in cui l’IVPC Rugby Benevento è sceso in campo per disputare una partita ufficiale è stato il 16 febbraio 2020. La prossima volta che gli uomini del presidente Rosario Palumbo torneranno ad indossare le divise da gioco ufficiali, sarà il 17 ottobre 2021. Esattamente venti mesi dopo, uno stop così lungo non c’era mai stato nella storia della società sannita. Un digiuno pesante anche se la comunicazione della data di ripresa dei campionati, arrivata proprio ieri dalla Federazione, ha fatto tirare un grande sospiro di sollievo a tutti. La “montagna covid” sembra essere stata scalata. Ad ottobre dovrebbero esserci tutte le condizioni sanitarie per tornare a giocare senza troppi problemi. Il rugby italiano riparte. Lo fa sotto l’impulso del nuovo corso federale. Innocenti già nella sua visita a Benevento aveva fatto capire che la ripartenza dei tornei era una priorità. Senza l’attività di base e i campionati minori, il rugby non può avere un futuro. La Federazione ha stabilito anche le date per l’inizio della Coppa Italia che è prevista per l’11 settembre, del Top 10 che prenderà il via il 25 e del torneo femminile che come serie A, B e C maschile inizierà il 17 ottobre.

Al Pacevecchia la notizia è stata accolta con estrema gioia. Il presidente Palumbo e il suo staff hanno fatto di tutto nel corso di questi mesi, quando il CTS ha dato l’ok, per fare allenare la prima squadra e tutte le giovanili. «Questa data è un premio per i nostri sforzi e per la passione dei ragazzi che sognano quel giorno da ormai venti mesi. Il 17 ottobre saremo tutti emozionati –sottolinea il massimo dirigente- sarà bello ricominciare a viaggiare per inseguire i sogni che regala la palla ovale. Noi parteciperemo al campionato di serie B con la voglia di tenere alto il nome della città e proveremo a costruire qualcosa di importante per il futuro».

Un futuro che lo vedrà ancora protagonista alla guida della società. «Per me è un privilegio lavorare con queste persone, veder crescere i ragazzi e lottare insieme a loro per rappresentare al meglio la nostra provincia. L’IVPC Rugby Benevento ha bisogno di persone che hanno voglia di dare un contributo e le porte del Pacevecchia sono aperte a tutti». Il conto alla rovescia è iniziato, il rugby italiano può finalmente ripartire con tutti i suoi protagonisti.