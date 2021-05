Fir Campania, il sannita Calicchio è il nuovo presidente L'ex atleta dell'IVPC Rugby Benevento ha battuto Pasquale De Dilectis.

Giuseppe Calicchio è il nuovo presidente della Fir Campania. Un risultato conquistato con un programma ambizioso e che ha radici profonde. L’ex atleta dell’IVPC Rugby Benevento è stato scelto e convinto dal numero uno del rugby italiano Marzio Innocenti, appoggiato in questa scelta da Rosario Palumbo e da tutto il club sannita. Motivazioni importanti che lo hanno spinto a intraprendere questa avventura che andrà avanti fino al 2024. Calicchio ha superato nella competizione elettorale Pasquale De Dilectis, presidente dell’Amatori Torre del Greco. E’ un grande successo per il rugby sannita e per Calicchio, professionista capace e uomo giusto per rilanciare la palla ovale nella regione Campania.