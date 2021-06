Italia Seven, sesto posto a Lisbona nella Rugby Europe Championship Il Portogallo era presente anche il neo campione d'Italia con Rovigo, il sannita Massimo Cioffi.

E’ terminata con un sesto posto la trasferta della Nazionale Italiana Seven maschile nella prima tappa della Rugby Europe Championship di Lisbona. La squadra guidata da Andy Vilk, di cui fa parte anche il sannita Massimo Cioffi, talento scuola IVPC Rugby Benevento e fresco campione d’Italia con Rovigo, si è ben comportata.

Nel girone di qualificazione ha strappato un terzo posto dopo i ko con la Russia (17-7) e con la Spagna (14-7) e la vittoria per 17-14 sulla Polonia. Nei quarti di finale gli azzurri hanno sfidato i padroni di casa del Portogallo perdendo nettamente 33-7. Nel tabellone per il quinto posto, Cioffi e compagni hanno superato la Lituania 21-12 perdendo poi con la Georgia per 15-5. Il sesto posto finale nella tappa di Lisbona è comunque un buon piazzamento dopo un anno e mezzo senza competizioni agonistiche.