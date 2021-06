Lo Stadio Pacevecchia intitolato al compianto Alfredo Dell'Oste L'ex capitano del Rugby Benevento è scomparso a soli 49 anni lo scorso 27 gennaio.

Lo Stadio Pacevecchia di Benevento sarà intitolato ad Alfredo Dell’Oste, compianto ex giocatore del Rugby Benevento scomparso lo scorso 27 gennaio. Una scelta, quella fatta dalla Giunta Comunale di Benevento, che è diventata ufficiale nella giornata odierna con la seguente motivazione: “Alfredo Dell’Oste è stato un vero uomo di sport, ha portato nel rugby il suo carattere, il suo temperamento, il suo modo di essere; campione capace di testimoniare in ogni circostanza i valori di lealtà sportiva tipici del rugby. Egli è stato un appassionato promotore del movimento sportivo rivestendo i ruoli di consigliere, dirigente e tecnico, oltre che membro della commissione Rugby Seven FIR. Sul campo ha dimostrato le proprie qualità militando per oltre un decennio in serie A e indossando la fascia di capitano del rugby Benevento dal 1997 al 2007, senza mai perdere il dono dell’umiltà e della generosità. Il suo impegno ed il suo esempio hanno spronato e motivato tanti giovani che, in occasione della tragica scomparsa, hanno voluto testimoniare con genuina partecipazione un tributo di stima e affetto. La condivisione di questi sentimenti che hanno unito la cittadinanza senza distinzione alcuna, rappresentano la prova diretta di quanto la carriera sportiva e la vita di Alfredo Dell’Oste possano essere considerati esempio autorevole per le future generazioni, un vanto per la nostra città”.

Dell’Oste, che per anni ha indossato i colori biancocelesti, è stato un giocatore importante per diverse generazioni. Il “Pacevecchia” dunque prenderà il nome dell’ex capitano per la gioia della famiglia che, da sempre, è vicina al mondo della palla ovale sannita contribuendo in maniera importante ed appassionata alla sua crescita. La cerimonia ufficiale dell’intitolazione potrebbe esserci nel prossimo mese di ottobre, quando l’impianto riaprirà per l’avvio del campionato di serie B a cui prenderà parte l’IVPC Rugby Benevento.