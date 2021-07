IV Circolo, lunedì l'inaugurazione del campo di via Compagna Dopo il rinvio del 2 luglio la struttura sarà finalmente inaugurata.

Dopo il rinvio del 2 luglio, c’è una nuova data per l’inaugurazione del campo da rugby in via Francesco Compagna, struttura gestita dal IV Circolo Benevento del presidente Lorenzo De Vanna.

Il rettangolo di gioco, praticamente distrutto dall’alluvione del 15 ottobre 2015, è stato completamente rifatto in erba sintetica e verrà inaugurato lunedì 5 luglio alle 20:00.