IV Circolo: inaugurato il campo di via Compagna, luogo dove allevare talenti La società del presidente Lorenzo De Vanna ha finalmente una struttura moderna dove poter operare.

Sono passati quasi sei anni dal 15 ottobre 2015 quando l’alluvione che colpì la città di Benevento, in una notte che nessun sannita potrà mai dimenticare, e il campo di rugby di via Compagna venne danneggiato in maniera irreparabile. Da quel giorno le difficoltà del IV Circolo, società che gestisce da anni la struttura, sono state enormi. Ma con orgoglio e sacrifico il club è andato avanti. E oggi, 5 luglio 2021, ha finalmente riavuto al 100% una struttura che moderna ed efficiente, con un fondo in sintetico che permetterà in tutte le condizioni ai ragazzi di allenarsi in ogni orario anche grazie all’ottimo sistema di illuminazione.

Don Pompilio Cristino ha dato la benedizione usando parole importanti soprattutto per i giovani che potranno usufruire della struttura. Il taglio del nastro è stato affidato a Lorenzo De Vanna, storico presidente del IV Circolo, e al primo cittadino Clemente Mastella accompagnato dalla moglie, la Senatrice Sandra Lonardo, dal consigliere regionale il Dottore Gino Abate, dall’assessore del comune di Benevento Mario Pasquariello, dal consigliere con delega allo sport Enzo Lauro e dal presidente dell’Asi Luigi Barone. Presenti anche il delegato provinciale del Coni Mario Collarile, il massimo dirigente dell’IVPC Rugby Benevento Rosario Palumbo, il presidente della Fir Campania Peppe Calicchio, l’ex rugbista Vincenzo Zullo, il direttore sportivo delle Fiamme Oro Claudio Gaudiello e tanti altri volti noti del mondo della palla ovale sannita e non solo.

Presente anche un’altra figura importante dello sport sannita come la spadista Francesca Boscarelli, fresca campionessa d’Italia e d’Europa nella prova a squadre e colonna dell’Accademia Olimpica Beneventana di scherma Antonio Furno che opera alla Colonia Elioterapica non distante dal campo di via Compagna. Tanti i ragazzi già in campo per inseguire quella palla ovale che con i suoi rimbalzi irregolari rende ogni rincorsa speciale.

Dopo l’inaugurazione ora tocca alla società continuare l’ottimo lavoro fatti negli ultimi decenni per dare al movimento sannita nuovi talenti, magari anche da Nazionale come è già accaduto in passato, che nel campo di via Compagna hanno trovato il luogo magico dove allenare il proprio talento.