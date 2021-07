Italrugby, Cammarano al collegiale di Parma della Nazionale femminile Raduno il 22 luglio, poi tre giornate di lavoro alla Cittadella del Rugby.

Sarà ancora Parma ad ospitare l’Italdonne per il secondo collegiale estivo che si svolgerà dal 22 al 25 luglio presso la struttura federale di Moletolo, la Cittadella del Rugby. Le ragazze guidate da Andrea Di Giandomenico, arriveranno nella Città Ducale nel primo pomeriggio di giovedì 22 per sostenere i classici controlli di prevenzione per il contagio da covid-19. Tre giorni di lavoro a cui prenderà parte anche la sannita Lucia Cammarano, una delle atlete più esperte a disposizione di Giandomenico che ha sempre dimostrato di credere molto nell’ex giocatrice del Rugby Benevento.

Di seguito le trenta convocate dal responsabile tecnico della Nazionale italiana.

Sara BARATTIN (Arredissima Villorba, 98 caps)

Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 61 caps)

Lucia CAMMARANO (Rugby Belve Neroveri), 27 caps

Beatrice CAPOMAGGI (Arredissima Villorba, 3 caps)

Alyssa D’INCA’ (Arredissima Villorba, 1 cap)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 21 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 25 caps)

Giada FRANCO (Rugby Colorno, 18 caps)

Manuela FURLAN (Arredissima Villorba, 78 caps)

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 73 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 46 caps)

Francesca GRANZOTTO (Arredissima Villorba – esordiente)

Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949, 25 caps)

Veronica MADIA (Rugby Colorno, 22 caps )

Maria MAGATTI (CUS Milano, 36 caps)

Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 3 caps)

Michela MERLO (Rugby Colorno - 9 caps)

Aura MUZZO (Arredissima Villorba, 17 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 6 caps)

Laura PAGANINI (CUS Milano – 3 caps )

Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova, 46 caps)

Sara SEYE (Centurioni Rugby, esordiente)

Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, Francia, 8 caps)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 60 caps)

Emanuela STECCA (Arredissima Villorba – esordiente)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 59 caps)

Emma STEVANIN (Valsugana R. Padova – esordiente)

Sara TOUNESI (ASM Romagnat, Francia, 18 caps)

Vittoria VECCHIN (Valsugana R. Padova – esordiente)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 6 caps)