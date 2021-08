L'IVPC Rugby Benevento scende in campo a sostegno della campagna vaccinale Il presidente Palumbo ha reso disponibile la struttura del Dell'Oste come Hub vaccinale.

L’IVPC Rugby Benevento scende ancora in campo contro il covid-19. Lo fa dopo che la Federazione Italiana Rugby, attraverso le parole del neo presidente Marzio Innocenti, ha deciso di tendere la mano agli sportivi. “FIR farà la propria parte –ha spiegato Innocenti-, in vista della ripresa dei campionati, con una campagna di sensibilizzazione verso tutti i nostri praticanti e incoraggiando i Club a proporsi, quando possibile, come HUB di vaccinazione sui propri territori”. E la società guidata dal presidente Rosario Palumbo ha deciso di rispondere presente facendo un altro importante passo a sostegno della campagna vaccinale.

Il massimo dirigente si è resa disponibile ad organizzare un Hub vaccinale nella struttura dello Stadio Dell’Oste (Pacevecchia), sia per i propri atleti, sia per i ragazzi tesserati con le altre società sportive sannite. Una decisione presa per aiutare tutto il mondo dello sport nella corsa contro il virus che, per 18 mesi, ha bloccato un settore, quello dilettantistico e giovanile, che è da sempre l’anima delle varie Federazioni.