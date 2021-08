IVPC Rugby Benevento, decisa la data del raduno Si parte con under 17 e 19 il 30 agosto, il mini-rugby il 4 settembre e il 6 la prima squadra.

Le vacanze sono agli sgoccioli. Tra una settimana il grande carrozzone dell’IVPC Rugby Benevento comincerà a muovere i suoi primi passi verso la stagione 2021-2022. Il direttore tecnico Alessandro Valente, con il presidente Rosario Palumbo e i vari collaboratori, hanno deciso le date d’inizio dell’attività agonistica. Lunedì 30 agosto i primi ad avviare la preparazione saranno gli atleti di under 17 e 19. Invece, sabato 4 settembre, toccherà al mini-rugby che precederà di due giorni il raduno della prima squadra.

I campionati prenderanno il via il 3 ottobre per quanto riguarda under 17 e 19, mentre la prima squadra tornerà in campo in serie B il 17 ottobre. In casa biancoceleste la speranza è quella di poter affrontare una stagione normale e senza interruzioni. Dare continuità, dopo 18 mesi di stop, sarebbe fondamentale per la crescita dei ragazzi.

La prima squadra non gioca una partita ufficiale dal febbraio 2020 e il ritorno in campo sarà una grande emozione per capitan Mirko Passariello e compagni. L’obiettivo, in un campionato che si annuncia ricco di sorprese e difficile da interpretare, continuerà ad essere quello di inserire il più possibile i giovani nel gruppo della prima squadra. Solo in questo modo il club riuscirà ad essere competitivo e creare uno zoccolo duro per programmare un futuro importante.