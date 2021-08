IVPC Rugby Benevento, inizia la stagione più attesa e desiderata Al Dell'Oste il presidente Palumbo e il DT Valente hanno dato il via alla preparazione.

Doveva essere la giornata del raduno delle formazioni under 19 e 17, invece sul rettangolo verde c’era anche la prima squadra. Un po’ a sorpresa, con una decisione presa dal gruppo storico, capitan Passariello e compagni hanno voluto lanciare un segnale a tutto l’ambiente anticipando di una settimana l’inizio del lavoro atletico. Notizia positiva. Accolta col sorriso dal presidente Palumbo che tenuto il discorso iniziale. La voglia è tanta. Questa scelta lo conferma. L’attesa è stata lunga. Diciotto mesi da dimenticare. Tra rinvii e incertezze. Limitazioni e paura. Sogni chiusi in un cassetto che ora possono essere tirati fuori perché, finalmente, si ricomincia. Ci siamo. Si parte per una grande avventura.

L’IVPC Rugby Benevento parteciperà al campionato di serie B che prenderà il via il 17 ottobre. Lo farà con l’obiettivo di rispettare la propria storia e giocare per raccogliere il massimo. Dopo una pausa così lunga potrà succedere di tutto. I valori del campionato saranno chiari solo dopo qualche partita. Adesso è presto per parlarne, è meglio valutare le emozioni e le sensazioni di chi ha il compito di guidare questa squadra.

Emozione e orgoglio sono i sentimenti che hanno espresso Rosario Palumbo, presidente della società, e il direttore tecnico Alessandro Valente. La preparazione sarà lunga, si svolgerà agli ordini del preparatore atletico Enrico Ambrosino, e verrà svolta con grande attenzione dopo che molti di questi ragazzi non sono riusciti ad allenarsi costantemente e con ritmi alti come quando si prepara un campionato.

Uno degli obiettivi di questa lunga fase preparatoria sarà quella di amalgamare il gruppo con i veterani che dovranno fare da chioccia ai giovani. La prima squadra, per scelta del direttore tecnico Alessandro Valente, sarà gestita da capitan Passariello con un veterano come Matteo Bosco e un vero e proprio campione come Luca Calandro, tornato in biancoceleste la scorsa stagione ma ancora in attesa di fare il suo esordio bis con i sanniti.

Al Dell’Oste (Pacevecchia) si è respirata aria positiva. Quella che dà il primo indizio sulla voglia della squadra di fare grandi cose. Era presente anche il presidente del comitato regionale Peppe Calicchio, che ha donato simbolicamente alla società un pallone. Un piccolo gesto che sta accompagnando le avventure di tutte le società campane, un segnale importante di presenza per il campionato più atteso della storia.