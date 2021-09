IVPC Rugby Benevento, ecco le tue avversarie in serie B Si parte il 17 ottobre, biancocelesti inseriti nel girone 4 dove vi sarà il derby con la Partenope.

Il 17 ottobre si tornerà finalmente un campo. Dopo una lunga attesa di diciotto mesi si farà sul serio. L’IVPC Rugby Benevento prenderà parte al torneo di serie B maschile ed è stato inserito nel girone 4. Un gruppo che racchiude le migliori formazioni del centrosud come la Polisportiva Paganica, l’Avezzano, la Partenope Napoli, la Primavera Roma, l’Arvalia Villa Pamphili Roma, il Frascati, l’US Roma Rugby, l’ASD Cus Catania, l’ASD Ragusa e il Messina Rugby.

Undici formazioni pronte a dare battaglia in un girone che si annuncia molto complicato. Tre le trasferte da fare in Sicilia, dove giocare non è mai facile, poi c’è una grande presenza laziale per un movimento molto importante che conferma la propria abbondanza anche in questa categoria. La sfida più sentita per l’IVPC Rugby Benevento sarà sicuramente l’unico derby campano del campionato, quello contro la Partenope Napoli. La formula è chiarissima: chi vince il campionato vola in serie A, le altre prenderanno parte alla serie B non essendo previste le retrocessioni.

Di seguito il girone 4:

POLISPORTIVA PAGANICA RUGBY ASD

AVEZZANO RUGBY SRL SSD

US RUGBY BENEVENTO ASD

A.P. PARTENOPE RUGBY ASD

PRIMAVERA RUGBY ASD

ARVALIA VILLA PAMPHILI ROMA ASD

FRASCATI RUGBY CLUB 2015 SSD ARL

US ROMA RUGBY SSD R.L.

ASD CUS CATANIA RUGBY

MESSINA RUGBY 2016 ASD

ASD RAGUSA RUGBY UNION