IVPC Rugby Benevento, esordio in trasferta contro il Villa Pamphili Alla seconda giornata derby casalingo contro la Partenope Napoli, si chiude il 5 giugno a Ragusa.

Il 17 ottobre finalmente ripartirà il campionato italiano di serie B. L’IVPC Rugby Benevento ha da poco scoperto quale sarà il suo primo avversario dopo diciotto mesi di stop. I ragazzi del presidente Rosario Palumbo ripartiranno da Roma con la sfida contro il Villa Pamphili. Nel primo turno da segnalare anche i match Frascati-Messina, Paganica-Avezzano, Partenope-Primavera, Cus Catania-Ragusa, mentre osserverà un turno di riposo l’US Roma Rugby.

Alla seconda giornata, domenica 24 ottobre, esordio casalingo con il derby contro la Partenope, una delle sfide più attese. I sanniti sono stati inseriti nel Girone 4, quello che vede impegnate le squadre del centrosud. In totale sono quarantasei le formazioni iscritte a questo primo torneo di serie B post pandemia. La formula è chiara: non ci saranno retrocessioni e salirà in serie A chi riuscirà a vincere il proprio girone.

Di seguito il cammino completo dell’IVPC Rugby Benevento.

Prima giornata andata 17-10-2021 ritorno 6-3-2022:

Villa Pamphili-IVPC Benevento

Seconda giornata andata 24-10-2021 ritorno 20-3-2022

IVPC Benevento-Partenope Napoli

Terza giornata andata 31-10-2021 ritorno 27-3-2022

Cus Catania-IVPC Benevento

Quarta giornata andata 7-11-2021 ritorno 3-4-2022

IVPC Benevento-Primavera

Quinta giornata andata 21-11-2021 ritorno 10-4-2022

IVPC Benevento-Messina

Sesta giornata andata 5-12-2021 ritorno 24-4-2022

Riposo: IVPC Benevento

Settima giornata andata 12-12-2021 ritorno 1-5-2022

IVPC Benevento-Roma Rugby

Ottava giornata andata 16-1-2022 ritorno 8-5-2022

Frascati-IVPC Benevento

Nona giornata andata 23-1-2022 ritorno 22-5-2022

IVPC Benevento-Paganica

Decima giornata andata 30-1-2022 ritorno 29-5-2022

Avezzano-IVPC Benevento

Undicesima giornata andata 20-2-2022 ritorno 5-6 2022

IVPC Benevento-Ragusa