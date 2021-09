Il Dell'Oste di Benevento si candida per ospitare una Nazionale L'IVPC Rugby Benevento proverà ad avere una tra la squadra giovanile maschile e la femminile.

La Nazionale di rugby a Benevento? Un sogno che potrebbe realizzarsi a breve. E’ questo quanto è emerso dallo scambio di battute, andato in scena sabato durante le premiazioni del Club Italia Amatori Rugby, tra il sindaco Clemente Mastella e il numero uno della Fir Marzio Innocenti.

Il primo cittadino ha dato la disponibilità della città ad ospitare gli azzurri, e Innocenti, come aveva già anticipato già nella sua prima visita a Benevento subito dopo la sua elezione, ha tanta voglia di portare una delle compagini azzurre al sud. Ovviamente, come aveva già spiegato, muovere la Nazionale maggiore da Roma per una sfida del Sei Nazioni è impossibile e anche per un test match è molto complicato.

A Benevento potrebbe arrivare o la Nazionale femminile, che proprio in questi giorni lotta per la qualificazione al Mondiale in Nuova Zelanda, oppure l’under 20 maschile proprio per una sfida del Sei Nazioni di categoria. Il Dell’Oste (ex Pacevecchia) dovrebbe avere tutti i requisiti per accogliere le squadre giovanili in un match disputato in orario diurno, e interpellato sull’argomento, il presidente dell’IVPC Rugby Benevento Rosario Palumbo non ha potuto negare che di questa opportunità si è già discutendo da un po' di tempo.

“Innocenti sa bene quanta voglia di rugby c’è a Benevento. Le parole di Mastella, che ha dato la disponibilità ad ospitare le delegazioni straniere in città, confermano l’enorme passione che c’è per la palla ovale. Con il numero uno della Fir c’è un rapporto schietto, la sua visita di marzo è stata importante e anche quella di sabato ha prodotto notizie positive per il nostro movimento”.

Dunque il 2022 potrebbe essere l’anno in cui una Nazionale tornerà a Benevento. Nel 2013 lo Stadio Pacevecchia ospitò Italia-Galles del Sei Nazioni femminile, mentre nel gennaio del 2015 fu la volta dell’amichevole dell’under 18 maschile di Alessandro Troncon con i pari età della Francia. In entrambi i precedenti le tribune dell’impianto cittadino furono prese d’assalto dagli appassionati per una giornata di grande rugby. Ospitare una Nazionale potrebbe anche essere l’occasione giusta in cui mettere in scena la cerimonia ufficiale di intitolazione del campo al compianto Alfredo Dell’Oste, uno degli storici capitani del Rugby Benevento.