IVPC Rugby Benevento, sabato open day al Dell'Oste a partire dalle 15:00 La società guidata da Palumbo apre le porte della struttura per divulgare il verbo della palla ovale

L’attività è ricominciata da diverse settimane senza problemi e nel massimo della sicurezza. L’IVPC Rugby Benevento ha gestito l’emergenza covid in maniera esemplare e ora si appresta a vivere la prima stagione post pandemia. Lo sguardo della società è rivolto soprattutto ai più giovani. Sabato 25 settembre, dalle 15:00, lo stadio Dell’Oste (ex Pacevecchia) sarà il teatro dell’open day come consigliato dalla Federazione che ha invitato i club a far conoscere le proprie attività.

“Abbiamo raccolto subito l’invito della Fir e del presidente Marzio Innocenti organizzando un open day che potrà dare la possibilità a tanti genitori di portare i propri figli a scoprire il mondo della palla ovale” ha spiegato il presidente Rosario Palumbo. “Noi siamo pronti ad accogliere tutti coloro che vogliono provare questa disciplina che ha tanto da insegnare anche fuori dal campo. Abbiamo istruttori di altissimo livello che si dedicheranno ai bambini perché per noi sono il futuro. Dopo tanti mesi passati in casa per la pandemia, tornare a fare sport è una grande occasione da non farsi scappare. Le porte dello Stadio Dell’Oste sono aperte a tutti perché l’IVPC Rugby Benevento è sempre stata una seconda casa per i ragazzi sanniti”.

La voglia di diffondere il verbo della palla ovale è infinita. La società lavora per avvicinare a questa disciplina nuove leve e sabato 25, tutti i ragazzi dai 4 anni in poi, potranno provare il brivido di entrare in uno dei tempi della palla ovale italiana da dove sono partiti grandi campioni come Carlo Canna, numero 10 delle Zebre e protagonista dal 2015 con la Nazionale italiana.