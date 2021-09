Le Zebre sono pronte all'esordio con un sannita titolare Canna guiderà la franchigia multicolor all'esordio nella United Rugby Championship.

Inizierà questo pomeriggio alle 18:35 allo Stadio Lanfranchi di Parma, l’avventura delle Zebre nella United Rugby Championship. A fare visita alla franchigia italiana saranno i Sudafricani dell’Emirates Lions. L’esordio tanto atteso per le undici settimane di lavoro, permetterà a coach Bradley di capire se il lavoro fatto può già regalare risposte importanti.

Il tecnico ha comunicato alla vigilia la formazione titolare in cui sarà presente il sannita Carlo Canna, pedina fondamentale per le Zebre in questi anni. Il campione scuola IVPC Rugby Benevento è atteso da un’altra stagione da vivere da protagonista in un contesto internazionale di altissimo livello. Un’altra sfida che Canna vuole assolutamente vincere. Resterà a guardare, invece, l'altro sannita presente in squadra: Giovanni D'Onofrio è squalificato e salterà il debutto.

La formazione ufficiale delle Zebre:

15. Junior Laloifi (18)

14. Pierre Bruno (30)

13. Giulio Bisegni (107)(Cap)

12. Tommaso Boni* (102)

11. Mattia Bellini (63)

10. Carlo Canna (104)

9. Marcello Violi* (73)

8. Renato Giammarioli* (61)

7. Iacopo Bianchi* (19)

6. Maxime Mbandà* (63)

5. Leonard Krumov* (64)

4. David Sisi (64)

3. Matteo Nocera* (16)

2. Luca Bigi (18)

1.Danilo Fischetti* (27)

A disposizione:

16. Oliviero Fabiani (130)

17. Andrea Lovotti* (106)

18. Ion Neculai* (0)

19. Andrea Zambonin* (0)

20. Giovanni Licata* (41)

21. Alessandro Fusco* (3)

22. Antonio Rizzi* (21)

23. Jacopo Trulla* (5)

All. Michael Bradley

Non disponibili per infortunio: Paolo Buonfiglio*, Tommaso Castello, Enrico Lucchin*, Marco Manfredi, Johan Meyer, Daniele Rimpelli*, Gabriele Venditti*, Giosuè Zilocchi*

Convocato con la nazionale argentina per il Rugby Championship: Eduardo Bello

Non arrivati a Parma: Erich Cronjé, Liam Mitchell, Timothy Paul O’Malley

Squalificato: Giovanni D’Onofrio*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Arbitro: Chris Busby (Irish Rugby Football Union)

Assistenti: Riccardo Angelucci (Federazione Italiana Rugby) e Federico Boraso (Federazione Italiana Rugby)

TMO: Brian MacNeice (Irish Rugby Football Union)