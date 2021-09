Zebre, non basta una meta di Canna per fermare gli Emirates Lions I sudafricani hanno ipotecato la vittoria chiudendo il primo tempo sul 35-0.

Alla Zebre non è bastata una meta di Carlo Canna per rimontare e cancellare un primo tempo da incubo. Il XV di coach Bradley è stato letteralmente dominato dagli Emirates Lions che sono andati al riposo sul risultato di 35-0. Ad inizio ripresa un piazzato di Hendrikse ha permesso ai sudafricani di allungare sul 38-0 prima della reazione della franchigia italiana.

Canna ha concluso in maniera vincente una bella azione che lo ha visto protagonista sfruttando lo spazio sul lato debole, dove ha ricevuto il passaggio vincente prima di schiacciare l’ovale in meta. Una meta trasformata con sicurezza come è accaduto anche in occasione della marcatura di Boni. La rimonta delle Zebre si è fermata però sul 26-38 perché il divario scavato nel primo tempo dai sudafricani era impossibile da ricucire.

Dopo questo esordio con sconfitta, le Zebre torneranno ad allenarsi alla Cittadella del Rugby di Parma lunedì 27 settembre, per preparare il 2° turno della United Rugby Championship, che sabato 2 ottobre vedrà Canna e compagni ospitare allo Stadio Lanfranchi di Parma i Nordirlandesi dell’Ulster.

United Rugby Championship 2021/22, Round 1

Zebre Rugby Club Vs Emirates Lions 26-38 (p.t. 0-35)

Marcatori: 11’ m Ulengo tr Hendrikse (0-7), 16’ m Odendaal tr Hendrikse (0-14), 20’ m Maxwane tr Hendrikse (0-21); 22’ m Maxwane tr Hendrikse (0-28), 33’ m Visagie tr Hendrikse (0-35); 43’ cp Hendrikse (0-38), s.t. 43’ cp Hendrikse (0-38), 51’ m Canna tr Canna (7-38), 58’ meta di punizione per le Zebre (14-38), 62’ m Boni tr Canna (21-38), 65’ m Fabiani (26-38)

Zebre Rugby Club: Laloifi, Bruno (70’ Rizzi), Bisegni (Cap), Boni, Bellini (57’ Trulla), Canna (Rizzi), Violi (53’ Fusco), Giammarioli (40’ Licata), Bianchi, Mbandà, Krumov (69’ Zambonin), Sisi, Nocera (56’ Neculai, 77’ Nocera), Bigi (59’ Fabiani), Fischetti (64’ Lovotti); All. Bradley

Emirates Lions: Viljoen, Ulengo, Simelane, Odendaal (Cap), Maxwane, Hendrikse (79’ Fouche), Warner (70’ Van den Berg), Horn, Tshituka, Kriel (53’ Sangweni), Van Vuren, Schoeman (55’ Nothnagel), Sadie (69’ Ntlabakanye), Visagie (71’ Botha), Dreyer (55’ Sithole); All. Ivan van Rooyen (non entrato Rossouw)

Arbitro: Chris Busby (Irish Rugby Football Union)

Assistenti: Riccardo Angelucci (Federazione Italiana Rugby) e Federico Boraso (Federazione Italiana Rugby)

TMO: Brian MacNeice (Irish Rugby Football Union)

Calciatori: Jordan Hendrikse (Emirates Lions) 6/7; Carlo Canna (Zebre Rugby Club) 2/3

Cartellini: 58’ cartellino giallo a Sibusiso Sangweni (Emirates Lions)

Player of the match: Rabz Maxwane (Emirates Lions)

Punti in classifica: Zebre Rugby Club 1, Emirates Lions 5

Note: Cielo sereno. Temperatura 23°. Terreno in ottime condizioni. 2000 spettatori. Esordio con le Zebre Rugby e nello United Rugby Championship per Ion Neculai e Andrea Zambonin.