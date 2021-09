IVPC Rugby Benevento: ecco l'organigramma per la stagione 2020-2021 Tanti volti storici della palla ovale sannita lavoreranno per la crescita dei giovani,

La stagione prenderà ufficialmente il via domenica prossima con il primo impegno dell’under 19, ma in realtà è già iniziata a fine agosto con gli allenamenti delle varie categorie. Il presidente Rosario Palumbo ha comunicato l’organigramma della stagione 2021-2022 dove ci sono tanti nomi importanti nella storia del Rugby Benevento. Si parte dal direttore tecnico che sarà ancora Alessandro Valente, che da anni guida il settore con ottimi risultati e che con la sua under 19 punta alla qualificazione al campionato Elite che inizierà a gennaio 2022.

Il responsabile della squadra seniores sarà il vice presidente del club di Pacevecchia Antonio Gerardo, ex giocatore e presenza costante nell’organigramma dirigenziale nella gestione di Rosario Palumbo.

Il ruolo direttore sportivo vedrà protagonista ancora Carlo Rossi, presenza fondamentale al fianco della prima squadra che sarà guidata dal trio di allenatori-giocatori formato dal capitano Mirko Passariello, dal veterano Matteo Bosco e dal fuoriclasse della squadra Luca Calandro, tornato a casa dopo aver giocato nei migliori campionati italiani per un decennio. I dirigenti della formazione seniores saranno ancora il veterano Giancarlo De Nigris, presenza fondamentale per la società, e Giovanni Cannoniero.

Le formazioni giovanili vedono al posto di comando nomi importanti dell’ultimo decennio biancoceleste: l’under 19 vedrà ancora alla guida Alessandro Valente; la17 è stata affidata ad un altro volto storico del rugby sannita come Franco Cioffi coadiuvato da Fabrizio Marangelli; la 15 al duo composto da capitan Passariello e da un grande del passato come Walter Ciarla. I dirigenti delle compagini giovanili saranno Valentina D’Amico, Giovanni Musco e Felice Napolitano. Il responsabile del settore juniores è il consigliere Amedeo Siciliano.

Il nuovo progetto dell’IVPC Rugby Benevento punta tanto sul mini rugby dove il responsabile sarà Salvatore Guadagnino con i tecnici Pierpaolo Palumbo, Osvaldo Russo, Luigi Tretola, Catia Corbo, Mario Caporaso, Mario Casillo, Walter Ciarla, Alfredo Rossi, Annarita Mascellaro e Christian Cremonesi. Nel ruolo di dirigente del settore mini rugby è stato scelto Marcello Traglia.

Lo staff sanitario sarà composto dai medici Mennato Mauriello, Massimo Simone e Enzo Rapuano in collaborazione con l’Ospedale San Pio di Benevento. Il fisioterapista della società è Paolo Nazzaro mentre come osteopata la scelta è ricaduta su Andrea Monnati. I preparatori atletici che seguiranno le varie squadre saranno Enrico Ambrosino, Fabrizio Tomaciello e Piergiorgio Giangregorio. Il webmaster e responsabile dei rapporti con la stampa sarà Fabrizio Marangelli. Nel ruolo di magazziniere riconfermato Giovanni Musco, mentre Mirko Passariello e Mario Casillo ricopriranno anche il ruolo di responsabili della club House.