La Zebre di Canna travolte dall'Ulster Rugby dopo un buon primo tempo I nordirlandesi hanno dilagato nella ripresa imponendosi per 36-3.

Due partite in una. Un primo tempo equilibrato, un secondo dominato dalla compagine ospite. Le Zebre hanno dovuto alzare bandiera bianca. Al Lanfranchi di Parma l’Ulster Rugby si è imposto nettamente nel secondo turno della United Rugby Championship. Nordirlandesi subito avanti con McIlory dopo 21 minuti, poi il piazzato di Rizzi, mentre Canna era fuori per qualche minuto per un problema fisico lasciando spazio a Trulla, ha accorciato le distanze. Il primo tempo si è chiuso con la seconda meta di McIlory che ha praticamente chiuso la partita. Nella partita gli ospiti hanno dilagato con le mete di Addison, Hume e le due marcature di Timoney. Una vittoria netta che lascia tanto amaro in bocca alle Zebre, all’altezza solo per quaranta minuti.

Parma (Italia) – 2 ottobre 2021

United Rugby Championship 2021/22, Round 2

Zebre Rugby Club Vs Ulster Rugby 3-36 (p.t. 3-10)

Marcatori: 21’ m McIlroy (0-5), 34’ cp Rizzi (3-5), 40’ m McIlroy (3-10); s.t. 47’ m Addison tr Burns (3-17), 57’ m Hume (3-22), 62’ m Timoney tr Doak (3-29), 39’ m Timoney tr Lowry (3-36)

Zebre Rugby Club: Laloifi, Di Giulio (53’ Nocera, 63’ Di Giulio), Bisegni (Cap) (12’ Rizzi), Boni (65’ Trulla), Tuivuaka, Canna (32’ Trulla, 40’ Canna), Fusco (65’ Palazzani), Licata, Leavasa, Mbandà, Krumov (50’ Zambonin), Sisi (58’ Giammarioli), Nocera (52’ Neculai), Bigi (52’ Fabiani), Fischetti (56’ Lovotti); All. Bradley

Ulster Rugby: Addison (63’ Moxham), Gilroy, Hume, Moore S., McIlroy, Burns (58’ Lowry), Doak (64’ Shanahan), McCann (58’ Reidy), Timoney, Rea, Kearney (46’ Carter), O’Connor (Cap), O’Toole (40’ Moore M.), Herring (58’ Roberts), O’Sullivan (60’ Reid); All. Dan McFarland

Arbitro: Sam Grove-White (Scottish Rugby Union)

Assistenti: Clara Munarini (Federazione Italiana Rugby) e Luca Trentin (Federazione Italiana Rugby)

TMO: Wayne Davies (Welsh Rugby Union)

Calciatori: Billy Burns (Ulster Rugby) 1/4; Antonio Rizzi (Zebre Rugby Club) 1/1; Nathan Doak (Ulster Rugby) 1/1; Mike Lowry (Ulster Rugby) 1/1

Cartellini: 53’ cartellino giallo a Ion Neculai (Zebre Rugby Club), 63’ cartellino giallo a Maxime Mbandà (Zebre Rugby Club)

Player of the match: Nathan Doak (Ulster Rugby)

Punti in classifica: Zebre Rugby Club 0, Ulster Rugby 5

Note: Cielo sereno. Temperatura 20°. Terreno in ottime condizioni. Spettatori 1400. Esordio con le Zebre Rugby e nello United Rugby Championship per Asaeli Tuivuaka.