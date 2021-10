IVPC Rugby Benevento, domenica apre l'under 19. Novità sulla prima squadra I ragazzi di Valente ospitano il IV Circolo, il 17 ottobre inversione di campo col Villa Pamphili

Sarà una domenica speciale per l’IVPC Rugby Benevento, la prima di questa stagione tanto attesa, che prenderà il via con il derby under 19 con il IV Circolo. Appuntamento alle 12:00 allo Stadio Dell’Oste dove la squadra guidata da Alessandro Valente comincerà l’inseguimento al torneo Elite. Ci sono novità anche per quanto riguarda la prima squadra, che farà il suo esordio domenica 17 ottobre contro il Villa Pamphili. Inizialmente la partita si sarebbe dovuta disputare a Roma, ma problemi logistici legati al rettangolo di gioco hanno spinto la società laziale a chiedere l’inversione di campo. Opzione vagliata positivamente dal club guidato dal presidente Rosario Palumbo che quindi esordirà tra le mura amiche dello stadio Dell’Oste dopo diciotto mesi dall’ultima sfida di campionato.