IVPC Rugby Benevento, battuto il IV Circolo nel derby under 19 Al Dell'Oste i ragazzi di Valente hanno vinto nettamente e domenica sfideranno la Partenope.

L’attesa è stata lunghissima. Da diciotto mesi non si giocava un match ufficiale al Pacevecchia che nel frattempo è stato intitolato al compianto Alfredo Dell’Oste. Tante le cose che sono cambiate, anche le varie categorie giovanili, con la Federazione che ha deciso di aggiungere un anno per recuperare quanto perso con la pandemia.

La prima formazione dell’IVPC Rugby Benevento a tornare in campo è stata l’under 19 guidata in prima persona dal direttore tecnico Alessandro Valente. Per l’esordio un match speciale, quello col IV Circolo per un derby tutto sannita che mancava da troppo tempo. La fase regionale regala queste opportunità da non sprecare e la squadra ha risposto presente imponendosi per 27-0. Una vittoria limpida che, parole di Alessandro Valente, non deve essere un “punto di arrivo ma solo di partenza”.

Il tecnico è stato chiaro: “Di positivo c’è stata la vittoria con tanti esordienti in una situazione d’emergenza. Ci mancava Alloro come apertura e chi lo ha sostituito ha fatto bene ma bisogna ancora migliorare. A tratti abbiamo attaccato male. Potevamo e dovevamo gestire i possessi in maniera diversa. Quando si arriva negli ultimi cinque metri bisogna capitalizzare il lavoro fatto e andare in meta, altrimenti in partite diverse da questa si rischia di pagare a caro prezzo”.

Valente non è soddisfatto soprattutto di quanto visto nel secondo tempo. “Abbiamo fatto troppi falli, siamo stati indisciplinati, non possiamo permettercelo, per fortuna gli avversari non hanno sfruttato quanto abbiamo concesso. Domenica contro la Partenope a Napoli sarà una partita importante dove non ci potremo permettere di essere indisciplinati”. Valente è stato chiaro, perché in questo torneo regionale, che darà l’accesso alla fase Elite da gennaio, non si può sbagliare, perché l’obiettivo dell’IVPC Rugby Benevento è quello di primeggiare e tornare a giocare con le migliori squadre del centrosud.