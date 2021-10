IVPC Rugby Benevento, l'incubo è finito: finalmente inizia il campionato di B Domenica pomeriggio alle 15:30 al Dell'Oste arriva il Villa Pamphili.

Il 17 ottobre sarà sempre una data speciale per l’IVPC Rugby Benevento. Dopo diciotto mesi di stop forzato (maledetto Covid-19) la formazione Seniores tornerà finalmente in campo alle 15:30 allo Stadio Dell’Oste (75% della capienza). L’occasione è quella dell’esordio casalingo in serie B contro il Villa Pamphili. Partita che si sarebbe dovuta giocare a Roma ma problemi logistici hanno costretto all’inversione di campo. Meglio così per gli appassionati sanniti che in sette giorni potranno godersi per due volte la propria squadra. Un regalo dopo tanta attesa.

Il nuovo corso biancoceleste vede al comando delle operazioni tre veterani come il capitano Mirko Passariello, Matteo Bosco e Luca Calandro. Alessandro Valente li ha scelti per dare continuità ad un progetto tecnico avviato qualche anno fa e anche maggiore responsabilità all’intero gruppo che ha enorme fiducia nei tre “grandi” della squadra biancoceleste. L’avvio non sarà facile. Tante le incognite e purtroppo anche le assenze. Il vero “fuoriclasse” della squadra, Luca Calandro, non vedrà il campo ancora per un po’ di tempo, e purtroppo contro i capitolini non ci sarà nemmeno il suo naturale sostituto: quell’Andrea Fragnito che con la maglia numero 10 ha trascinato qualche anno fa la squadra alla promozione in serie A. Nel ruolo di apertura spazio a Mario Caporaso, jolly dei trequarti che ogni allenatore vorrebbe avere in squadra. Si tratta di una garanzia e per questo dalle parti di Pacevecchia possono stare sereni. Assente anche Raffaele Luciani, out per un problema al ginocchio, ma si spera possa recuperare per il derby con la Partenope.

Il trio Passariello, Bosco e Calandro dovrà dunque fare di necessità virtù con diversi giovani in squadra e una certezza enorme come la solidità del pacchetto di mischia. I romani non vanno ovviamente sottovalutati. Sono una squadra temibile soprattutto con i trequarti dove, come da tradizione, muovono bene il pallone trovando sempre spazi per fare male agli avversari. Dopo diciotto mesi di pausa sarà fondamentale la disciplina. Qualche regola è cambiata e soprattutto in avvio non bisognerà meravigliarsi se arriverà qualche fischio di troppo. Riuscire a contenere gli errori però sarà la chiave. Par questo motivo il “leone” Passariello chiederà ai suoi di tenere alta l’attenzione per partire bene in un campionato dove l’IVPC Rugby Benevento deve e vuole assolutamente essere tra le protagoniste.