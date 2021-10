Rugby, una sannita impegnata nei big match internazionali Si tratta dell'arbitro Maria Giovanna Pacifico, che continua a partecipare a partite importanti.

La carriera internazionale dell’arbitro sannita Maria Giovanna Pacifico è decollata già da un po’. Tanti i match importanti a cui ha preso parte ma il bello deve ancora venire. A novembre sarà impegnata in altre quattro sfide attese e affascinanti.

Il 7 novembre all’Arms Park di Cardiff sarà impegnata come assistente nel match femminile tra Galles e Giappone, mentre il 12 la attende la sfida tra Irlanda e Usa. Due giorni più tardi è stata desiganta per il match tra i padroni di casa dell’Inghilterra e il Canada al The Stoop nel sobborgo di Twickenham. Il 21, invece, tornerà a Cardiff per l’incontro tra il Galles e il Canada che chiuderà il programma dei test match del mese di novembre.