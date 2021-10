IVPC Benevento, domenica al Dell'Oste il derby campano con la Partenope Fischio d'inizio alle 15:30, sanniti a caccia della prima vittoria dopo l'emergenza covid.

I derby sono sempre partite speciali. Lo dice la storia che racconta di una rivalità lunga decenni e che non sarà mai cancellata. Al Dell’Oste (ex Pacevecchia), IVPC Rugby Benevento e Partenope proveranno a dimenticare una prima giornata amarissima per entrambe. Alle 15:30 di domenica, orario del fischio d’inizio del match, le sconfitte contro Villa Pamphili e Primavera andranno messe da parte per giocare al massimo questo derby tutto campano.

In casa sannita c’è tanta voglia di riscatto. La disastrosa partita contro i romani deve essere una lezione da tenere ben in mente per non ripetere gli stessi errori in futuro. La disciplina prima di tutto. La squadra dovrà fare meno falli e intuire i momenti della partita in cui abbassare o alzare i ritmi. Serve attenzione e tanto agonismo.

Nella prima uscita la squadra sembrava assente e non convinta delle proprie qualità. In diversi casi i singoli si sono affidate alle giocate individuali che non hanno regalato nessun vantaggio, come spesso accade in un gioco come il rugby. Il trio Passariello, Bosco, Calandro che guida il gruppo, ha recuperato perdine importanti come Andrea Fragnito e Raffaele Luciani che potranno essere arruolabili, magari anche fin dall’inizio. Dall’under 19 rinforzi importanti come il talentuoso mediano d’apertura Alloro e il pilone Pisano. Dovrebbe iniziare dall’inizio un altro giovane come Lepore, che nella prima uscita ha fatto bene nella ripresa quando è stato chiamato in causa. Ancora indisponibile il solito Calandro, per lui i tempi di recupero non saranno brevi, e salterà il derby anche Mario Caporaso che nella prima giornata aveva indossato la maglia numero dieci.